IA no Subúrbio? Conheça o 'cérebro' tecnológico que vai prever vagas em creches

Secretário da Semit, Alberto Braga, no canteiro de obras do CCO - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Caminhar pelas ladeiras de Salvador é, por natureza, uma viagem no tempo. Mas, ao completar 477 anos, a cidade que nasceu entre o toque dos sinos das igrejas barrocas e o mar da Baía de Todos-os-Santos vive um encontro raro entre sua herança secular e a urgência do amanhã, consolidando-se como a primeira capital do Brasil certificada como cidade inteligente e sustentável. Hoje, ela é a cidade mais inteligente e conectada do país, segundo dados da prefeitura coletados no ranking Connected Smart Cities 2025.

Como Smart City, a capital baiana usa a tecnologia para que o cidadão gaste menos tempo no trânsito e tenha mais dignidade no acesso aos serviços públicos. Para celebrar esse novo capítulo e o Aniversário de Salvador, o Portal A TARDE estreia neste domingo, 22, uma série especial de reportagens: Salvador 4.7.7 - A Capital do Futuro. Ao longo de oito dias, vamos desbravar os novos horizontes da capital: da inteligência artificial que prevê o futuro e reorganiza dados importantes aos medicamentos com DNA baiano que protegem o mundo.

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O ponto de partida dessa jornada não poderia ser mais emblemático: Salvador acaba de subir ao topo do pódio global. No início do mês, a capital baiana recebeu em Washington, nos Estados Unidos, o Sustainable Transport Award (STA), honraria considerada o "Oscar" da mobilidade sustentável no planeta. O prêmio, concedido pelo Institute forTransportation and Development Policy (ITDP), reconheceu a capital baiana como referência mundial em inovação, inclusão e eletrificação do transporte.

Mas o que está por trás dessa conquista internacional? A equipe de reportagem obteve acesso exclusivo aos bastidores da gestão e ao canteiro de obras do novo Centro de Comando e Controle (CCO), nobairro do Lobato.

Com 70% das obras concluídas e entrega para junho, este prédio é a peça que faltava para sustentar os avanços que impressionaram o Banco Mundial e a C40.

O "Oscar" em Washington: reconhecimento global

A premiação em solo americano destacou a modernização do sistema BRT, a implementação de ônibus elétricos e programas de vanguarda como o Mulheres no Volante.

O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, que recebeu o troféu nos EUA, revelou dados impressionantes: o BRT reduziu o tempo de deslocamento de 45 para 15 minutos, com 82% de aprovação dos usuários.

A meta agora é ambiciosa: 100 novos ônibus elétricos via Banco Mundial e 700 km de malha cicloviária até 2034.

O "cérebro" de Salvador no Lobato: antecipando o futuro

CCO no Subúrbio | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Enquanto o prêmio celebra o transporte, o novo Centro de Comando e Controle (CCO), localizado no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, irá operar como um verdadeiro "cérebro" para Salvador. O local está atualmente com 70% das obras concluídas e inauguração prevista para junho de 2026. Mais do que um prédio administrativo, o espaço funcionará como um polo de integração total, conectando em tempo real órgãos como Codesal, Samu, Semob, Guarda Municipal e Transalvador, o que permitirá uma redução drástica no tempo de resposta a crises e emergências urbanas.

O grande diferencial tecnológico da unidade reside na sua Inteligência Artificial preditiva, capaz de transformar a maneira como a cidade planeja o futuro. O sistema conseguirá cruzar dados complexos, como os indicadores de saúde e natalidade, para antecipar com precisão a demanda por vagas em creches com anos de antecedência, permitindo que a prefeitura se antecipe ao crescimento populacional. Essa mesma rede de dados sustenta o maior eletroterminal do país, capaz de carregar 20 ônibus simultaneamente.

O secretário da Semit, Alberto Braga, revelou todos os detalhes ao Portal A TARDE. "O sucesso na era pós-digital não é inaugurar um prédio, é garantir que uma criança tenha vaga na creche", pontua Braga.

Canteiro de obras do CCO, no Lobato | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em entrevista exclusiva, o prefeito Bruno Reis afirmou que o investimento coloca Salvador em um patamar de elite no país, mas com o olhar voltado para a base da pirâmide social:

"A tecnologia precisa estar a serviço das pessoas, principalmente de quem mais precisa do poder público. Salvador tem se destacado como cidade inteligente não porque investe em tecnologia por investir, mas porque está usando inovação para enfrentar desafios concretos".

Segundo o gestor municipal, no ano passado, o Connected Smart Cities apontou Salvador como a cidade mais inteligente do Nordeste, a 5ª entre aquelas com mais de 500 mil habitantes no país e a 9ª entre os 656 pesquisados.

"E eu não tenho dúvida de que o novo Centro de Controle Operacional (CCO) será um divisor de águas, porque vai nos dar mais capacidade de planejar, agir e cuidar da população, sobretudo de quem vive nas áreas que mais precisam", destacou o prefeito.

Além do Waze: a soberania do sistema GAT

José Raimundo, coordenador do NOA | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Para manter o título de transporte mais sustentável, Salvador aposta no GAT (Gestão de Análise de Tráfego). José Raimundo Freitas, coordenador do Núcleo de Operação Assistida (NOA) e Diego Brito, superintendente da Transalvador, explicam que o sistema baiano supera ferramentas globais como o Waze.

Diego Brito, superintendente da Transalvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Diferente dos apps comuns, o GAT identifica a causa raiz de cada gargalo e mapeia "sinistros" de forma georreferenciada. Se um ponto da cidade registra acidentes, a engenharia atua na correção imediata, trocando, por exemplo, viadutos antigos por mergulhões modernos, como o da av. Magalhães Neto, que priorizam a fluidez e a acessibilidade.

Engenharia reversa: corrigindo o passado

Núvçleo de Operação Assistida, Transalvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A reportagem do Portal A TARDE apurou que o futuro da mobilidade em Salvador passa por "desfazer" erros de décadas passadas. Para isso, os principais planos da gestão são:

O fim dos gargalos: viadutos com acessos à esquerda estão sendo repensados para dar lugar a infraestruturas de nível, facilitando o embarque nivelado do BRT;

viadutos com acessos à esquerda estão sendo repensados para dar lugar a infraestruturas de nível, facilitando o embarque nivelado do BRT; Multimodalidade: as novas estações premiadas nos EUA já integram bicicletários e patinetes elétricos, incentivando a chamada "mobilidade ativa";

as novas estações premiadas nos EUA já integram bicicletários e patinetes elétricos, incentivando a chamada "mobilidade ativa"; Expansão BRS: o modelo premiado de ônibus rápidos será expandido para a orla até o Aeroporto, garantindo que o padrão internacional chegue a todos os cantos da cidade;

o modelo premiado de ônibus rápidos será expandido para a orla até o Aeroporto, garantindo que o padrão internacional chegue a todos os cantos da cidade; Soberania do GAT: sistema de Gestão de Análise de Tráfego que supera o Waze ao identificar a causa raiz dos gargalos em Salvador;

sistema de Gestão de Análise de Tráfego que supera o Waze ao identificar a causa raiz dos gargalos em Salvador; Eficiência do BRT: redução do tempo médio de deslocamento de 45 para 15 minutos nos corredores implantados;

redução do tempo médio de deslocamento de 45 para 15 minutos nos corredores implantados; Engenharia de correção: substituição de viadutos antigos (acessos à esquerda) por mergulhões modernos (ex: Av. Magalhães Neto);

substituição de viadutos antigos (acessos à esquerda) por mergulhões modernos (ex: Av. Magalhães Neto); Expansão BRS: novo modelo de ônibus rápido em via compartilhada ligando a orla marítima até o Aeroporto.

Sustentabilidade e futuro

Além das intervenções físicas em vias e viadutos, o planejamento estratégico de Salvador para a próxima década foca na transição da matriz energética e na expansão da conectividade digital. A estratégia municipal busca integrar a sustentabilidade ambiental à inclusão tecnológica, com metas que abrangem desde a eletrificação da frota de transporte público até a criação de uma rede própria de fibra óptica para atender áreas periféricas e a zona insular. Esses investimentos em infraestrutura de baixo carbono e dados formam a base para as metas de longo prazo da capital:



Eletrificação: meta de atingir 50% da frota do BRT composta por ônibus elétricos com apoio do Banco Mundial;

meta de atingir 50% da frota do BRT composta por ônibus elétricos com apoio do Banco Mundial; Eletroterminal: Salvador possui o maior terminal de recarga do país, com capacidade para 20 veículos simultâneos;

Salvador possui o maior terminal de recarga do país, com capacidade para 20 veículos simultâneos; Ciclofaixas: planejamento para alcançar 700 km de malha cicloviária e ciclorrotas até 2034;

planejamento para alcançar 700 km de malha cicloviária e ciclorrotas até 2034; Infovia digital: rede de fibra óptica própria garantindo telemedicina e Wi-Fi público inclusive na parte insular da capital.

A consolidação de Salvador como uma Smart City deixa de ser um projeto de futuro para se tornar a base da operação diária da capital. Com o novo Centro de Comando e Controle e as metas de eletrificação e conectividade, a gestão municipal tenta conciliar o crescimento de uma metrópole de quase 3 milhões de habitantes com a eficiência tecnológica exigida pelos padrões internacionais. O desafio agora é garantir que essa infraestrutura digital se traduza em melhoria direta na ponta, para o cidadão que utiliza o transporte público e os serviços de saúde.

Até o dia 29 de março, apresentaremos uma matéria por dia, detalhando os pilares dessa transformação. Nesta segunda, 23, o foco sai do "cérebro" tecnológico do Subúrbio e mergulha no Hub do Comércio: mostraremos como os casarões históricos do bairro mais antigo da cidade estão sendo transformados em distritos de inovação, unindo patrimônio e economia criativa.