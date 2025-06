Incêndio em prédio no centro de Salvador assusta baianos e turistas

Fumaça densa assustou quem passava pelo local - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um incêndio no Palacete Tira Chapéu, localizado na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador, chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local, na tarde deste domingo, 8. Uma fumaça densa foi vista saindo do alto do prédio, onde funciona o Centro Gastronômico, Cultural e de Eventos.

As imagens foram registradas por populares que participam do “Arraiá da Prefs 2025 – O São João do Coração da Cidade”, evento que acontece Praça Thomé de Souza, em frente à Prefeitura da capital baiana.

O edifício histórico, com 108 anos, passou por uma reforma recentemente e foi reinaugurado em 2 de setembro do ano passado. O espaço, que fica próximo à Câmara Municipal de Vereadores, conta com aproximadamente 30 empreendimentos, entre restaurantes, galeria de artes e joalherias. Até o momento ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

| Foto: Reprodução Redes Sociais

Por meio dos stories no Instagram, a assessoria de comunicação do Palacete chamou o incidente de ‘suposto incêndio’ e disse que ‘o escapamento do duto acima do telhado do Palacete Tira Chapéu apresentou fumaça. A situação foi prontamente controlada por nossa equipe de manutenção e as devidas providências foram acionadas. Seguimos funcionando normalmente e em segurança.

O Corpo de Bombeiros também se pronunciou por meio de nota. “O princípio de incêndio que atingiu a cozinha do hotel no Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, na capital baiana, já foi debelado pela brigada local. Os bombeiros militares realizaram o rescaldo e a varredura da área para eliminarem a possibilidade de reignição. A ocorrência aconteceu por volta das 15h deste domingo (8) e em menos de 10 minutos as chamas já tinham sido debeladas. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida”, diz o documento.

O Portal A TARDE tentou contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), mas, até a publicação da matéria, não obteve retorno.