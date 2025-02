Corrida global pela IA e seus impactos no Brasil e em Salvador

Isaac Edington é o presidente da Empresa Salvador Turismo - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A disputa pelo domínio da Inteligência Artificial (IA) se intensificou em 2025, com gigantes como xAI, OpenAI, Google e DeepSeek lançando modelos cada vez mais avançados. A xAI, de Elon Musk, apresentou o Grok-3, que alega superar o GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google) e DeepSeek-V3 em áreas como ciência e programação. Já a DeepSeek, da China, lançou o DeepSeek-R1, que desafia o domínio das empresas americanas, oferecendo alto desempenho e baixo custo de treinamento.

Diante desse cenário, o Brasil busca se tornar mais competitivo e anunciou um investimento de R$ 23 bilhões em IA até 2028. Os recursos serão aplicados em setores estratégicos como saúde, agricultura, negócios e educação, reduzindo a dependência de tecnologia estrangeira e incentivando a inovação nacional.

A crescente adoção de IA no Brasil deve impactar fortemente a economia e o mercado de trabalho. Estima-se que 45% da força de trabalho esteja exposta a essa transformação, sendo que 15% podem ser beneficiados e 30% substituídos pela automação.

Em Salvador, a IA tem potencial para impulsionar áreas como turismo, saúde e serviços públicos entre outros setores. A Prefeitura de Salvador por exemplo, por meio de uma parceria entre a COGEL – Companhia de Governança Eletrônica, SALTUR – Empresa Salvador Turismo e a Start-up Baiana Hive Computer Vision, já deu passos importantes nesse sentido. Realizou a pela primeira vez no Brasil, coleta de dados e informações para controle, contagem do fluxo de público em grandes eventos - no Festival Virada Salvador - usando sistemas de inteligência artificial com grande sucesso, apontando uma nova tendência no setor de eventos.

Apesar das oportunidades, a requalificação profissional se torna essencial para que os trabalhadores possam interagir e operar essas novas tecnologias. O Brasil e Salvador precisam investir em educação e políticas públicas eficazes para acompanhar essa revolução e garantir uma participação ativa no futuro tecnológico.

*Isaac Edington – Presidente da Empresa Salvador Turismo – Prefeitura de Salvador, gestor da plataforma de eventos