Mundo dos games: 10 jogos saem da PS Plus Extra e Deluxe em março

10 jogos serão removidos dos catálogos da PS Plus Extra e Deluxe - Foto: Divulgação

Alguns jogos estão dando adeus para o serviço da PlayStation Plus Extra e Deluxe nesta terça-feira, 18. Em compensação, alguns títulos famosos foram adicionados no catálogo disponível.

Ao todo, 10 títulos estão saindo do catálogo, incluso nessa lista estão alguns muito conhecidos, como Life is Strange 2, Life is Strange: True Colors, Resident Evil 3 Remake, Dragon Ball Z Kakarot, Street Fighter V e Mortal Kombat 11.

Veja todos os jogos que deixam a PS Plus no dia 18 de Março:

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Resident Evil 3 Remake

Dragon Ball Z Kakarot

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Mortal Kombat 11

Street Fighter V: Champion Edition

Final Fantasy Type-0 HD

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Mesmo com essas saídas, alguns títulos foram adicionados no serviço Extra e Deluxe no mês de fevereiro, sendo a maioria dos jogos para as plataformas tanto de PS4 quanto PS5.

Veja os jogos adicionados no mês de fevereiro:

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered| PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

A seleção mescla jogos AAA de renome, um jogo de eportes, um RPG japonês clássico, e vário jogos indies.