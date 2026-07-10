Cuidar de quem constrói

Toda instituição carrega uma história. Algumas são lembradas pelas grandes conquistas que alcançaram; outras, pela capacidade de se reinventar quando o momento exige novos rumos.

A Mútua Bahia chegou a um desses momentos. Mais do que iniciar um novo ciclo administrativo, é hora de recuperar sua essência: ser uma instituição presente, eficiente e verdadeiramente comprometida com quem constrói o desenvolvimento do nosso estado.

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A Mútua nasceu para oferecer amparo aos profissionais das engenharias, da agronomia e das geociências. Sua missão vai muito além da concessão de benefícios.

Ela representa segurança, acolhimento e valorização daqueles que dedicam suas vidas ao planejamento, à execução e à transformação da sociedade. Quando a assistência funciona bem, toda a categoria se fortalece.

Nos últimos anos, o mundo mudou em velocidade inédita. Os profissionais passaram a conviver com novos desafios econômicos, tecnológicos e sociais. Nesse cenário, as instituições também precisam evoluir.

A Mútua deve acompanhar esse ritmo, tornando seus processos cada vez mais modernos, acessíveis e eficientes, sempre colocando o associado no centro de cada decisão.

Um dos compromissos que assumimos é tornar a concessão de benefícios mais ágil. Quem procura a Mútua geralmente precisa de respostas, não de burocracia. Agilidade, sem abrir mão da responsabilidade e da segurança, significa respeito ao tempo de cada profissional. É esse senso de urgência que deve orientar nossa gestão.

Também queremos fortalecer os programas de assistência, ampliar oportunidades, estimular novos serviços e aproximar ainda mais a instituição dos seus associados.

A Mútua precisa estar presente nos momentos de crescimento profissional, mas também nas situações em que o apoio faz toda a diferença. Essa proximidade será uma marca permanente da nossa atuação.

Nenhum resultado relevante nasce por acaso. Ele é consequência de planejamento, diálogo, dedicação e muito trabalho. É com esse espírito que assumimos a responsabilidade de conduzir a Mútua Bahia.

Sabemos da importância da missão que recebemos e da confiança depositada pelos profissionais. Cada decisão será guiada pelo compromisso de entregar uma instituição mais forte, mais moderna e mais útil para quem dela precisa.

Acreditamos que a melhor forma de honrar a história da Mútua é prepará-la para o futuro. Um futuro em que eficiência, credibilidade, humanidade e inovação caminhem juntas.

Fazer a Mútua Bahia voltar aos seus melhores tempos não significa olhar para trás com nostalgia, mas recuperar aquilo que sempre justificou sua existência: cuidar das pessoas com excelência, responsabilidade e dedicação.

*André Tavares, engenheiro civil, diretor-geral eleito da Mútua-BA