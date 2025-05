O medroso Papa Leãozinho XIV

Jolivaldo Freitas comenta sobre o Papa Leão XIV - Foto: Divulgação

O Papa Leão XIV, na casa monárquica de São Pedro, garantiu honrar o legado do Papa Francisco, mas rapidamente mostrou que seu verdadeiro talento é... fugir de polêmicas. Enquanto Francisco desafiou tradições e abraçou causas incômodas, Leão XIV parece ter um detector de conflitos embutido na mitra: quando estava no Peru, surgiu um escândalo de violência sexual na Igreja, e ele desapareceu mais rápido que água benta em missa de sábado.

Leão XIV prefere discursos vagos sobre "perdão" e "unidade", como se o problema fosse resolvido com um terço e um copo de vinho sacramental. Francisco, ao menos, enfrentou a crise criando mecanismos de transparência. Esse Leão está mais, pelo menos neste início de pontificado, para Scar, o tio malvado — mas frouxo — de Simba, do desenho “O Rei Leão”.

E não para por aí. O Papa que diz seguir os passos de Francisco parece ter pulado justamente a parte em que ele dizia "Quem sou eu para julgar?" sobre gays e lésbicas. Em vez disso, Leão XIV já começou seu pontificado batendo na tecla da "família tradicional", como se o mundo não tivesse evoluído desde a Idade Média. Será que alguém o avisou de que até os anjos não têm gênero definido na Bíblia?

O mais irônico é que, enquanto a Igreja perde fiéis por não se adaptar aos tempos modernos, Leão XIV começa a governar como se ainda estivéssemos no século XIX. Seu medo de desagradar os setores conservadores é tão grande que até um vento forte de mudança provavelmente o faria se esconder atrás do baldaquino. Francisco enfrentou resistência, mas deixou marca; Leão começa com um rastro de hesitações.

Seu Papa homenageado — Gioacchino Pecci, Papa Leão XIII, eleito em 1878 — foi um dos pontífices mais influentes do século XIX. Conhecido por sua mente aberta e diplomacia, buscou harmonizar a fé católica com os desafios da era moderna. Seu maior legado foi a encíclica Rerum Novarum (1891), documento pioneiro que defendia os direitos dos trabalhadores, condenava a exploração capitalista e apoiava sindicatos, marcando o nascimento da Doutrina Social da Igreja. Foi um ato de muita coragem para a época.

Além disso, Leão XIII promoveu o diálogo entre fé e ciência, incentivou o estudo de São Tomás de Aquino e modernizou o Vaticano, adotando novas tecnologias como a eletricidade. Sua visão progressista, mesmo enraizada na tradição, deixou um impacto duradouro, provando que a Igreja podia evoluir sem perder sua essência. Lembrando que ele não era um liberal, mas tinha coragem.

Já o novo Leão, até suas aparições públicas são calculadas para evitar qualquer risco. Enquanto Francisco abraçava pessoas marginalizadas, Leão XIV distribui bênçãos como se estivesse com medo de pegar algo. Se os tempos pedem coragem, ele responde com cautela — e não daquela sábia, mas daquela que faz todo mundo revirar os olhos.

No fim, o início do pontificado de Leão XIV pode ser resumido em uma frase: "O que o Papa Francisco faria?" — seguido imediatamente por: "Melhor não arriscar." Se a Igreja Católica quiser sobreviver ao século XXI, vai precisar de algo que ele claramente não tem: coragem. Até lá, o rebanho seguirá diminuindo, e o único milagre que restará será o de alguém ainda levar seu papado a sério.

Somente pedir ajuda para imigrantes é pouco. O homem é da Doutrina Social, mas, como Leão XIII, não é liberal. O novo Papa preza pela caridade, mas não pela justiça social. É parte de um efluente antigo da Igreja Católica, inspirado em Santo Agostinho, que amalgama espiritualidade, comprometimento com a intelectualidade e a questão social. Não é o que se vê nestes dias iniciais de Leãozinho.

Se continuar assim, será excomungado pelas minorias. Olha que, até como adepto do tênis, fiquei feliz por ele ser tenista. Mas está sacando para fora da quadra.

Escritor e jornalista. Autor do romance “Estilhaços de uma existência”, dentre outras obras.