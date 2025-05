Papa Leão XIV já usou 3 modelos da Volkswagen desde início do papado

Logo após sua eleição, Leão XIV foi visto circulando pelos arredores do Vaticano - Foto: Reprodução

A apenas três dias do anúncio do novo papado, na última quinta-feira, 8, o pontífice Leão XIV já utilizou modelos da Volkswagen em seus primeiros deslocamentos

Na última quinta, o cardeal americano Robert Prevost foi eleito no conclave e aparenta dar continuidade a uma política ambiental de renovação da frota. O papa foi visto inclusive com a “bisneta da Kombi”!

Logo após sua eleição, Leão XIV foi visto circulando pelos arredores do Vaticano a bordo de um Volkswagen Tiguan, com as tradicionais placas SCV-1 e é da versão Elegance. Na Europa, existem as versões de diesel, híbrida e híbrida plug-in. O Tiguan de Leão XIV é equipado com motor 1.5 TSI e propulsor elétrico, oferece potência combinada de 204 cv e autonomia elétrica de até 124 quilômetros, conforme o ciclo WLTP.

No sábado seguinte à eleição, Leão XIV realizou sua primeira viagem oficial fora do Vaticano para Genazzano, pequena cidade a cerca de uma hora de Roma, onde visitou o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho. Para o deslocamento, foi utilizada uma van Volkswagen Multivan, modelo não comercializado no Brasil, mas que carrega laços históricos com nosso país. Isso porque as duas primeiras gerações desse veículo — conhecidas como Kombi T1 e T2 — foram fabricadas e vendidas por décadas no mercado brasileiro.

A atual Multivan europeia, agora na sétima geração, também está disponível em variantes diesel, híbridas e híbridas plug-in. É provável que a configuração utilizada pelo Vaticano seja a PHEV, com motor 1.5 TSI combinado a um motor elétrico, tração integral e autonomia elétrica na faixa de 89 a 94 quilômetros. A adoção desses veículos eletrificados reforça a meta estabelecida pelo Vaticano de neutralizar as emissões de carbono da frota oficial até 2030.