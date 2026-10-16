O outro como caminho para o encontro comigo mesmo

Somos seres relacionais: é na convivência que nos descobrimos, que nossas virtudes se expressam e que nossas fragilidades encontram oportunidade de serem reconhecidas. O outro não apenas participa da nossa história; muitas vezes, torna-se o espelho diante do qual encontramos aspectos de nós mesmos que ainda desconhecemos. Entretanto, quando surgem os conflitos, nossa tendência é direcionar o olhar para fora. Questionamos o comportamento alheio, apontamos suas falhas e esperamos que alguma mudança aconteça para que possamos encontrar tranquilidade; mas existe uma pergunta que pode transformar profundamente essa experiência: o que essa dificuldade está revelando sobre mim?

Na perspectiva junguiana, as relações constituem um importante campo de manifestação da nossa vida inconsciente. Aquilo que nos mobiliza emocionalmente pode revelar feridas, expectativas, padrões repetitivos e aspectos da sombra que ainda precisam ser reconhecidos e integrados; e isso não significa que toda dificuldade seja uma projeção nossa, tampouco que devamos justificar comportamentos inadequados. Significa compreender que, mesmo diante das atitudes do outro, existe um espaço interior no qual podemos desenvolver consciência, discernimento e autonomia.

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No processo terapêutico, acolher o sofrimento não significa alimentar a culpabilização de terceiros. É reconhecer a dor e, ao mesmo tempo, convidar o indivíduo a investigar sua própria participação na dinâmica relacional, sem atribuir-lhe responsabilidades que não lhe pertencem.

A terapia não deve aprisionar o indivíduo na narrativa daquilo que lhe fizeram, mas ajudá-lo a descobrir o que pode fazer consigo mesmo a partir daquilo que viveu. A convivência nos desafia justamente porque nos coloca diante da diferença. O outro não pensa como pensamos, não sente como sentimos e nem sempre corresponde às nossas expectativas; e, talvez esteja aí uma das maiores oportunidades de amadurecimento: compreender que respeitar a individualidade do outro também exige reconhecer e sustentar a nossa.

Algumas relações nos ensinam a exercitar a tolerância. Outras nos convocam a estabelecer limites. Algumas revelam nossa necessidade de aprovação; outras, nosso medo da rejeição, nossa dificuldade de dizer não ou nossa tendência a controlar aquilo que não nos pertence. O aprendizado não está, necessariamente, em permanecer nessas relações, mas em compreender o que elas mobilizam em nós e escolher, conscientemente, como nos posicionar.

Assumir responsabilidade pelo próprio crescimento não é assumir culpa pelo que o outro faz. É deixar de entregar ao comportamento alheio o poder de determinar nossa evolução.

Esse movimento se aproxima da individuação descrita por Carl Gustav Jung: o processo de tornar-se quem, verdadeiramente, somos, mediante o reconhecimento e a integração dos diferentes aspectos da nossa personalidade.

À medida que ampliamos a consciência, deixamos de exigir que o outro se transforme para que possamos viver melhor. Reconhecemos que nossa liberdade começa na maneira como nos posicionamos diante da vida; pois, o grande desafio das relações humanas não seja encontrar pessoas que nunca nos contrariem, mas desenvolver maturidade suficiente para não nos perdermos de nós mesmos quando somos contrariados. Porque nem todo encontro existe para permanecer. Alguns nos convidam à aproximação; outros, ao afastamento; mas ambos podem contribuir para o nosso amadurecimento.

O outro pode despertar aquilo que ainda não resolvemos, mas somente nós podemos assumir o trabalho de transformar o que foi despertado. E, quando compreendemos isso, deixamos de fazer das relações um campo de acusações e passamos a reconhecê-las como possibilidades de consciência.

Afinal, o crescimento não acontece quando conseguimos mudar o outro, mas quando já não precisamos que ele mude para começarmos a transformar a nós mesmos. O outro pode ser o espelho; mas a responsabilidade de olhar para dentro é nossa.

O caminho é para dentro...

Sheila Maria - Psicoterapeuta Integrativa e Arteterapeuta - @terapeuta.sheilamaria