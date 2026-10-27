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Reeleição de Lula da Silva: um tributo à democracia, à soberania e ao desenvolvimento nacional
Confira o artigo do governador Jerônimo Rodrigues
O presidente Luís Inácio Lula da Silva está reeleito. E, como governador da Bahia, me alegro muito de termos contribuído para essa vitória com mais de 6,4 milhões de votos. O Nordeste foi gigante nessa virada. Eu espero e vou trabalhar cada vez mais para o fortalecimento da democracia não apenas no nosso estado, mas também em todo o país.
É flagrante que houve atentado à democracia, que esteve ameaçada por um candidato que, segundo denúncias, se relaciona com milícias e cujo objetivo central de campanha era destruir o Partido dos Trabalhadores (PT). Suas propostas não eram sobre inclusão, educação, SUS ou quaisquer outros programas sociais.
No entanto, mais uma vez a esperança e o sonho venceram o medo, o risco do desastre ambiental e a volta da fome no Brasil. Nessa nova trajetória, vamos avançar ainda mais em temas estratégicos, como a segurança pública, a alfabetização, a inovação e na consolidação de uma matriz industrial genuinamente brasileira. Além disso, friso que também precisamos de uma reforma na Justiça do país.
A caminhada até a reeleição de Lula foi árdua mas, assim como o nosso presidente, o processo democrático também venceu. E, nesse contexto, quero destacar a força e a capacidade de resistir e avançar de nossas instituições, a exemplo dos órgãos de controle, da instituição família e em especial o sistema eleitoral brasileiro, tendo o TRE-BA como exemplo.
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A democracia esteve ameaçada sob alto risco de ruptura, sobretudo no segundo turno das Eleições Presidenciais de 2026, por diversos motivos. Mas Lula ganhou e governará por mais quatro anos. E este será um mandato para o nosso presidente fortalecer ainda mais a imagem do Brasil não apenas para os brasileiros, mas também para todo o mundo.
No segundo turno, Lula viu ressurgir a força dos movimentos sociais nas ruas das principais cidades brasileiras, com estudantes, trabalhadores, jovens, crianças e adultos, mas não fazia ideia do poder transformador que as redes sociais iriam imprimir em sua campanha nessa reta final, com o Exército de Janones.
E mais. Em seu primeiro discurso reeleito, emocionou-se ao agradecer a presença decisiva de idosos que foram às urnas, com dificuldades de locomoção – alguns literalmente carregados -, num ato de dever cívico e heroico, para evitar que a sombra da ditadura novamente encobrisse o nosso país.
Os próximos anos de governo serão repletos de desafios, sobretudo no que diz respeito ao diálogo com o DNA do novo Congresso Nacional, formado por ampla maioria de deputados federais e senadores de partidos da extrema-direita. Mas este nordestino já provou inúmeras vezes ter habilidade para negociar e dialogar com opositores.
Esse mandato é um tributo ao estadista e ao desenvolvimentista Luís Inácio Lula da Silva. Feliz novo mandato, presidente, e feliz vida.