Uma década de referência em previdência complementar

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Ao longo das últimas décadas, o modelo previdenciário do serviço público brasileiro passou por um redesenho relevante.

A Emenda Constitucional nº 20/1998 abriu caminho para que os entes federativos instituíssem regimes de previdência complementar, permitindo a limitação dos benefícios dos regimes próprios ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mediante a criação destes regimes.

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O próximo capítulo desta história veio em 2015, quando a Bahia se tornou o primeiro Estado fora do Sudeste a instituir o Regime de Previdência Complementar. A Lei Estadual nº 13.222 autorizou a criação da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (PrevBahia).

No ano seguinte, após aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), teve início a operação do plano destinado aos servidores baianos.

De lá para cá, foram 10 anos de evolução por meio da qual a PrevBahia consolidou sua atuação regional sob a marca PrevNordeste, fortalecendo-se como referência na gestão da previdência complementar para servidores públicos.

Em meio à trajetória da entidade, uma decisão acertada foi a adoção do modelo multipatrocinado, com a adesão dos Estados de Piauí e Sergipe e da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (ALESE).

A gestão integrada dos planos permitiu ganhos de economicidade, maior eficiência administrativa e melhores condições para a alocação dos investimentos, contribuindo para a busca de resultados mais consistentes aos participantes.

Em dez anos, assistimos a um crescimento significativo. O patrimônio total investido avançou de pouco mais de R$ 21 mil, em janeiro de 2017, para mais de R$ 272 milhões em abril de 2026.

Em paralelo, o número de participantes ultrapassou a meta de evolução do Planejamento Estratégico, chegando este ano a 6.586.

Além da expansão regional e patrimonial, a entidade também avançou na modernização do relacionamento com os participantes. A ampliação de canais digitais, a educação previdenciária e a gestão orientada por dados fortaleceram a transparência e a autonomia do servidor, aproximando a previdência complementar de quem planeja o futuro.

Os resultados atestam a maturidade institucional, a boa gestão dos planos de benefícios e dos investimentos e a eficácia de um modelo de governança pautado na transparência e no aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos de controle.

Mais que uma estrutura técnica, a PrevNordeste apoia os projetos de vida de milhares de servidores, com o compromisso diário de cuidar do futuro de quem serve à sociedade.

*Rodrigo Pimentel é secretário estadual da Administração