Imagine a seguinte situação: você vende o seu carro, recebe o pagamento, assina o documento de transferência, reconhece firma em cartório e entrega as chaves ao comprador. Meses depois, recebe a cobrança de uma multa por uma infração cometida quando o veículo já não era seu. Injusto? Talvez. Ilegal? Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), não.

Em outubro de 2026, ao julgar o Tema 1.324 dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ decidiu, por unanimidade, que quem vende um veículo e deixa de comunicar a venda ao Detran responde, junto com o comprador, pelas multas e demais penalidades decorrentes de infrações cometidas depois da venda. Essa responsabilidade é solidária, isto é, o poder público pode cobrar o valor integral de qualquer um dos dois, e vale até a data da efetiva comunicação ao órgão de trânsito. Como o julgamento tem caráter vinculante, o entendimento passa a orientar todos os tribunais do país.

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Um dos casos analisados pelo tribunal ilustra bem o problema. Uma empresa do ramo de fretamento vendeu um veículo em junho de 2016 e comprovou a transação com reconhecimento de firma em cartório no documento de transferência. Quatro meses depois, o veículo foi autuado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por evasão de posto de pesagem, e a cobrança acabou direcionada à antiga proprietária. Nas instâncias inferiores, a Justiça havia afastado a multa, por considerar desproporcional punir quem comprovadamente já não era dono do bem.

O STJ reformou essa decisão ao diferenciar duas situações que costumam ser confundidas no cotidiano. Na relação privada entre comprador e vendedor, a propriedade do veículo passa ao novo dono no momento em que o bem é entregue. Para os órgãos de trânsito, porém, o que prevalece é o cadastro oficial do veículo, o Renavam. Embora esse registro não crie a propriedade, é ele que informa ao Estado quem figura como proprietário e orienta o licenciamento e as autuações. Sem a comunicação ao Detran, para o poder público, o vendedor continua sendo o dono.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é explícito quanto aos prazos. Se o comprador não providenciar a transferência do veículo em até 30 dias, cabe ao vendedor encaminhar ao Detran, nos 60 dias seguintes, o comprovante de transferência devidamente autenticado. Caso não cumpra essa exigência, assume o risco de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data em que o órgão for oficialmente avisado.

Segundo o STJ, essa regra alcança tanto as multas de trânsito comuns quanto as infrações de natureza administrativa ligadas ao cadastro e à regularização do veículo, como a alteração de cor sem atualização no registro. O tribunal destacou ainda que esse entendimento já vinha sendo aplicado há anos por suas turmas julgadoras, razão pela qual não houve modulação de efeitos. Na prática, a tese vale também para os processos em andamento.

Há, contudo, uma ressalva importante em relação ao IPVA. A responsabilidade automática prevista no Código de Trânsito vale para multas e penalidades administrativas, mas não abrange, por si só, o imposto relativo ao período posterior à venda. O antigo proprietário só pode ser responsabilizado pelo IPVA futuro caso exista uma lei estadual ou distrital específica determinando essa cobrança. Na Bahia, a lei do IPVA (Lei estadual 6.348/1991) não contém essa previsão.

Do ponto de vista estritamente jurídico, é difícil discordar do STJ. A legislação prevê de forma expressa essa responsabilidade solidária, e não cabe ao Judiciário substituir uma escolha feita pelo Congresso Nacional por outra que considere mais conveniente. Além disso, a decisão traz segurança jurídica ao encerrar divergências entre tribunais que vinham dando respostas distintas para casos idênticos. A confiabilidade do cadastro de veículos também não é mero capricho burocrático, pois dela depende a própria efetividade da fiscalização no trânsito.

Reconhecer que o tribunal aplicou corretamente a lei, porém, não significa considerar a regra ideal, visto que ela produz resultados severos em situações muito comuns no cotidiano brasileiro. Em muitas vendas, o vendedor age de boa-fé e acredita que assinar o documento e reconhecer firma em cartório encerra suas obrigações. Quem tem menos acesso à orientação jurídica e aos serviços digitais é justamente quem mais corre o risco de descobrir a pendência anos depois, ao precisar de uma certidão ou ao ser surpreendido por uma cobrança judicial.

Como o Judiciário está vinculado ao texto atual da lei, o caminho para evitar injustiças passa por aperfeiçoamentos legislativos e administrativos. O primeiro passo é aproximar o ato da venda do ato da comunicação. A legislação já admite que a transferência de propriedade seja feita integralmente por meio eletrônico; o passo seguinte é garantir que a venda formalizada em cartório ou em plataforma eletrônica gere automaticamente o aviso ao Detran, dispensando etapas extras para o cidadão.

Também vale discutir modelos mais equilibrados de cobrança, nos quais o vendedor que comprove a venda e identifique o comprador só seja acionado caso o poder público realmente não consiga alcançar o novo proprietário. Somado a isso, campanhas permanentes dos órgãos de trânsito e orientações claras nos cartórios e nas plataformas digitais no momento da venda atacariam o problema na origem. Essas medidas preservam a confiabilidade dos cadastros sem fazer recair o peso da burocracia sobre quem tem menos condições de cumpri-la.

Enquanto a lei não muda, vale a regra reafirmada pelo STJ. Para quem pretende vender um veículo, a recomendação é objetiva: comunique a venda ao Detran o quanto antes pelos canais oficiais e guarde o comprovante do protocolo, além do recibo assinado e dos dados completos do comprador. Não confie apenas na promessa de que o comprador fará a transferência, nem presuma que o reconhecimento de firma, por si só, resolve a questão.

Para quem já vendeu um veículo sem fazer o aviso, a orientação é regularizar a situação imediatamente. Comunicar a venda agora não afasta a responsabilidade pelas infrações cometidas até a data da comunicação, mas impede que novas infrações continuem sendo atribuídas a quem não é mais dono do veículo. Diante de cobranças em curso, convém buscar orientação jurídica para avaliar o caso concreto.

A decisão deixa uma lição que vai além do trânsito: vender não basta, é preciso comunicar oficialmente ao órgão competente. Cabe agora ao legislador tornar esse procedimento mais simples, acessível e menos punitivo para quem age de boa-fé.

Andreza Santana é advogada do escritório Azi & Torres, Castro, Habib, Pinto Advogados Associados.