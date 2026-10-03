AtlasIntel/A TARDE crava vitória de Jerônimo Rodrigues no 1º turno

A última rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada neste sábado, 3, indica a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no primeiro turno na eleição deste domingo, 4. Na sondagem, o candidato aparece com 51.5% das intenções de voto.

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), tem 47.4% da preferência dos eleitores baianos. Os números representam os chamados votos válidos, quando são dispensados os brancos e nulos, cálculo feito pela Justiça Eleitoral.

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A pesquisa aponta um crescimento de Jerônimo com relação ao último levantamento AtlasIntel/A TARDE, divulgado na quarta-feira, 30, quando o candidato petista apareceu com 50.7% das intenções de voto.

Na primeira rodada do levantamento, no dia 3 de setembro, Jerônimo apareceu com 48.7%, numericamente atrás do candidato de oposição.

Já ACM Neto oscilou um ponto percentual para baixo, se comparado com o último recorte, quando atingiu 47.5% dos votos válidos. Na pesquisa de 3 de setembro, o ex-prefeito da capital baiana teve 50.0% das intenções de voto, numericamente à frente.

Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur (Psol) aparecem em seguida com 0.4% das intenções de voto, enquanto Maria Bona (PCO) tem 0.3%.

Jerônimo Rodrigues cresce na esquerda lulista

O levantamento AtlasIntel/A TARDE aponta o crescimento das intenções de voto para Jerônimo Rodrigues entre a esquerda lulista, com relação aos números da sondagem do dia 30 de setembro.

No atual recorte, Jerônimo aparece com 95.5% das intenções de voto dos eleitores de esquerda que preferem o presidente Lula, enquanto Neto tem 3.1% entre esse perfil de eleitor.

Na pesquisa do dia 30 de setembro, 88.6% dos eleitores lulistas declaravam voto a Jerônimo, enquanto outros 9.3% diziam votar em ACM Neto.

CEO da AtlasIntel, Andrei Roman analisou os números, e apontou que o candidato da oposição tem sido prejudicado pela redução da ‘casadinha’ com o petista.

“ACM parece estar sendo prejudicado pela diminuição do voto cruzado ‘Lula/ACM’, que na eleição passada foi em torno de 27% da votação de Lula, e nessa última pesquisa está em apenas 13%”, destacou Andrei Roman.

“Isso acaba tirando uma fatia importante de votos para ACM, mesmo que o Lula esteja em queda, com relação ao ciclo anterior, a queda de votação para o Lula também será um dos fenômenos observados nessa eleição. ACM não consegue se recuperar porque ele precisa de uma fatia muito mais expressiva dentro do lulismo para que ele possa ter a maioria dos votos”, pontuou o CEO da Atlas.

Andrei Roman ainda atribuiu a tendência de perda de votos do eleitor lulista por parte de ACM Neto ao último ato de campanha de Lula e Jerônimo na capital baiana, que reuniu cerca de 200 mil pessoas.

O discurso de Lula, que mirou ACM Neto, pode ter influenciado, na visão do CEO da AtlasIntel, as intenções de voto por parte dessa parcela do eleitorado.

Pode ser que a vinda do Lula para Salvador tenha determinado esse fenômeno, com aquela fala do Lula que “quem vota Lula, não vota ACM”, então esse ataque explícito do Lula, talvez tenha sido um golpe muito duro para a campanha de ACM. A pesquisa reflete esse impacto Andrei Roman, CEO da AtlasIntel

Segundo turno reforça favoritismo de Jerônimo Rodrigues

A AtlasIntel/A TARDE também simulou um eventual segundo turno entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, caso a eleição não seja decidida neste domingo, 4.

O cenário reforça o favoritismo do candidato petista, que aparece com 52.1% das intenções de votos, contra 47.9% do candidato do União Brasil.

Na pesquisa do dia 30 de setembro, Jerônimo tinha 50% no segundo turno, enquanto ACM Neto aparecia com 47.2%. Já no primeiro levantamento, no dia 3 de setembro, o candidato do PT tinha 49.7%, enquanto Neto liderava com 50.3%.

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE

A pesquisa ouviu 2.199 eleitores na Bahia, no período de 27/09/2026 a 02/10/2026, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

REGISTRO TSE: BA-05671/2026 e BR-01177/2026