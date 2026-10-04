AtlasIntel/A TARDE volta a acertar vitória de Jerônimo Rodrigues na Bahia

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A pesquisa AtlasIntel/A TARDE repetiu o feito das eleições de 2022, quando foi o único instituto a cravar o resultado nas eleições da Bahia, e acertou a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), na noite deste domingo, 4.

Restando 5.92% das urnas para encerrar a apuração, Jerônimo está matematicamente eleito para um novo mandato, com 55.19%% dos votos válidos.

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A AtlasIntel/A TARDE do sábado, 3, divulgada na véspera do pleito, mostrou o governador petista vencendo no primeiro turno, com 51.5% das intenções de voto, contra 47.4% de ACM Neto.

Dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, a AtlasIntel/A TARDE conseguiu ser o único levantamento a desenhar o cenário confirmado neste domingo, 4.