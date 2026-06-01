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INTELIGÊNCIA DE DADOS

CEO da AtlasIntel aponta PIX como marca mais forte do país

Andrei Roman mostra como inteligência pode alavancar economia regional, especialmente na Bahia

Cássio Moreira e Rodrigo Tardio
Por Cássio Moreira e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Um dos achados mais impactantes da metodologia da AtlasIntel coloca Brasil em posição singular na América Latina
Um dos achados mais impactantes da metodologia da AtlasIntel coloca Brasil em posição singular na América Latina - Foto: Raphael Muller

A dinâmica dos cenários econômico, político e social exige, cada vez mais, respostas em tempo real. Atenta a tal necessidade de "alta frequência" na captação de dados, a AtlasIntel — conhecida globalmente pela precisão em tracking político — expandiu a atuação para o universo corporativo e financeiro.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o CEO da empresa, Andrei Roman, detalhou como as novas ferramentas de monitoramento contínuo de marcas estão revelando insights surpreendentes sobre o comportamento do consumidor brasileiro e como essa inteligência pode alavancar a economia regional, especialmente na Bahia.

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Um dos achados mais impactantes da metodologia da AtlasIntel coloca o Brasil em uma posição singular na América Latina. De acordo com Roman, o Pix é, hoje, a marca mais forte e popular do país.

"É muito interessante isso, porque é uma marca pública, uma ferramenta do Banco Central, e é brasileira. Em um monte de países na América Latina, a marca mais destacada vai ser o WhatsApp, o Google, a Nestlé — sempre uma marca gringa, estrangeira. Algo muito legal sobre o Brasil é que o Pix virou um patrimônio muito querido dos brasileiros", destacou Roman.

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Segmentação e otimização de mídia

A capacidade de cravar o protagonismo do Pix decorre de uma plataforma de inteligência de dados que avalia um conjunto amplo de marcas com indicadores atualizados em alta frequência. A grande virada metodológica, contudo, está na capacidade de granularidade desses dados. A ferramenta permite segmentar os resultados por:

  • Geografia: Análise a nível estadual e regional.
  • Demografia: Comportamento por faixa etária, gênero e classe social.
  • Tempo: Acompanhamento ágil do impacto de ações sazonais ou crises.

Na prática, essa tecnologia permite que grandes corporações e marcas locais compreendam, com precisão cirúrgica, o retorno de seus investimentos publicitários.

"Conseguimos entender o impacto de uma campanha de comunicação comparando os canais de divulgação — mídia digital, TV, outdoors — e, a partir disso, ajudar as empresas a otimizarem suas estratégias de penetração de mercado e comunicação", explicou Roman.

Desenvolvimento econômico da Bahia

Para além do marketing, a inteligência de dados robusta reflete diretamente no Produto Interno Bruto (PIB) local. De acordo com o cientista político e executivo, empresas que utilizam dados de alta frequência expandem seu volume de negócios de forma mais inteligente e sustentável, gerando emprego e renda na ponta.

Andrei Roman fez questão de trazer o cenário para a realidade baiana, apontando que o fortalecimento das marcas locais é a chave para o protagonismo regional.

"Se uma marca na Bahia ocupa um maior protagonismo nacional, isso vai provavelmente ajudar a Bahia a se destacar na comparação com estados vizinhos. Esse olhar ambicioso de crescer fora, de alcançar novos mercados, no contexto de uma economia tão dinâmica como a que vivemos hoje, apenas é possível a partir de uma abordagem muito robusta de inteligência de dados. É isso que a Atlas vem se propondo a oferecer", concluiu.

Com a consolidação dessas ferramentas, a expectativa é que o mercado baiano e do Nordeste passe a jogar o jogo da competitividade sob a ótica dos dados em tempo real, transformando a intuição empresarial em estratégia exata.

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Tags

AtlasIntel Desenvolvimento regional Inteligência de Dados Monitoramento de Marcas Protagonismo do Pix

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