CEO da AtlasIntel aponta PIX como marca mais forte do país

A dinâmica dos cenários econômico, político e social exige, cada vez mais, respostas em tempo real. Atenta a tal necessidade de "alta frequência" na captação de dados, a AtlasIntel — conhecida globalmente pela precisão em tracking político — expandiu a atuação para o universo corporativo e financeiro.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o CEO da empresa, Andrei Roman, detalhou como as novas ferramentas de monitoramento contínuo de marcas estão revelando insights surpreendentes sobre o comportamento do consumidor brasileiro e como essa inteligência pode alavancar a economia regional, especialmente na Bahia.

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Um dos achados mais impactantes da metodologia da AtlasIntel coloca o Brasil em uma posição singular na América Latina. De acordo com Roman, o Pix é, hoje, a marca mais forte e popular do país.

"É muito interessante isso, porque é uma marca pública, uma ferramenta do Banco Central, e é brasileira. Em um monte de países na América Latina, a marca mais destacada vai ser o WhatsApp, o Google, a Nestlé — sempre uma marca gringa, estrangeira. Algo muito legal sobre o Brasil é que o Pix virou um patrimônio muito querido dos brasileiros", destacou Roman.

Segmentação e otimização de mídia

A capacidade de cravar o protagonismo do Pix decorre de uma plataforma de inteligência de dados que avalia um conjunto amplo de marcas com indicadores atualizados em alta frequência. A grande virada metodológica, contudo, está na capacidade de granularidade desses dados. A ferramenta permite segmentar os resultados por:

Geografia: Análise a nível estadual e regional.

Demografia: Comportamento por faixa etária, gênero e classe social.

Tempo: Acompanhamento ágil do impacto de ações sazonais ou crises.

Na prática, essa tecnologia permite que grandes corporações e marcas locais compreendam, com precisão cirúrgica, o retorno de seus investimentos publicitários.

"Conseguimos entender o impacto de uma campanha de comunicação comparando os canais de divulgação — mídia digital, TV, outdoors — e, a partir disso, ajudar as empresas a otimizarem suas estratégias de penetração de mercado e comunicação", explicou Roman.

Desenvolvimento econômico da Bahia

Para além do marketing, a inteligência de dados robusta reflete diretamente no Produto Interno Bruto (PIB) local. De acordo com o cientista político e executivo, empresas que utilizam dados de alta frequência expandem seu volume de negócios de forma mais inteligente e sustentável, gerando emprego e renda na ponta.

Andrei Roman fez questão de trazer o cenário para a realidade baiana, apontando que o fortalecimento das marcas locais é a chave para o protagonismo regional.

"Se uma marca na Bahia ocupa um maior protagonismo nacional, isso vai provavelmente ajudar a Bahia a se destacar na comparação com estados vizinhos. Esse olhar ambicioso de crescer fora, de alcançar novos mercados, no contexto de uma economia tão dinâmica como a que vivemos hoje, apenas é possível a partir de uma abordagem muito robusta de inteligência de dados. É isso que a Atlas vem se propondo a oferecer", concluiu.

Com a consolidação dessas ferramentas, a expectativa é que o mercado baiano e do Nordeste passe a jogar o jogo da competitividade sob a ótica dos dados em tempo real, transformando a intuição empresarial em estratégia exata.