Acessível: veja os carros usados mais baratos com câmera de ré

Manobrar em vagas apertadas, desviar de obstáculos baixos e evitar pequenos acidentes se tornou mais simples com a popularização da câmera de ré. O equipamento, antes restrito a veículos de categorias superiores, passou a integrar versões intermediárias e até básicas, acompanhando a evolução das centrais multimídia e a maior exigência por segurança no trânsito urbano. No mercado de carros usados, isso significa acesso a modelos bem equipados por valores relativamente baixos. A partir de levantamentos em sites de compra e venda de veículos, reunimos cinco veículos usados que oferecem câmera de ré original de fábrica e custam menos de R$ 70 mil. A relação considera o conjunto de anúncios disponíveis na plataforma, organizados do menor para o maior preço médio. Os valores foram conferidos durante a apuração da matéria, em dezembro de 2025.

Os mais baratos com câmera de ré

Renault Kwid Outsider: a partir de R$ 43.900

O Kwid Outsider aparece como a porta de entrada para quem busca câmera de ré sem gastar muito. Equipado com motor 1.0 SCe de três cilindros, entrega 66 cv e 9,8 kgfm de torque, com foco no uso urbano. O destaque fica para o consumo, que chega a 14,9 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada.

Com 3,73 metros de comprimento, o subcompacto facilita manobras e estacionamento. O porta-malas de 290 litros atende bem à rotina diária, enquanto o vão livre do solo de cerca de 18 cm ajuda em vias irregulares. Unidades entre 2020 e 2022 aparecem a partir de R$ 43.900, já com câmera de ré, central multimídia com espelhamento, direção elétrica, ar-condicionado, quatro airbags e controles de estabilidade e tração.

Melhor equilíbrio entre preço e desempenho

Fiat Argo 1.3: a partir de R$ 48.900

Para quem busca mais fôlego ao dirigir, o Argo com motor 1.3 aspirado se destaca. O quatro-cilindros entrega 109 cv e 14,2 kgfm de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas nas versões mais acessíveis. O consumo médio é de 9,4 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada.

O entre-eixos de 2,52 metros garante bom espaço interno, e o porta-malas de 300 litros está dentro do padrão do segmento. Há anúncios a partir de R$ 48.900, normalmente de modelos entre 2018 e 2020. A versão Drive reúne câmera de ré integrada à central multimídia, direção elétrica, ar-condicionado, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e volante multifuncional.

O mais eficiente com motor turbo

Chevrolet Onix 1.0 Turbo: a partir de R$ 49.900

O Onix turbo combina bom desempenho com números de consumo equilibrados. O motor 1.0 turbo entrega 116 cv e 16,8 kgfm de torque, garantindo respostas rápidas no trânsito. Segundo o Inmetro, faz cerca de 13,5 km/l na cidade e 16,9 km/l na estrada.

O hatch tem entre-eixos de 2,55 metros, bom espaço interno e porta-malas de 275 litros. Os preços partem de R$ 49.900, geralmente em unidades fabricadas a partir de 2020. A versão LT traz câmera de ré, central multimídia MyLink com espelhamento, seis airbags, controles de estabilidade e tração, direção elétrica, ar-condicionado e computador de bordo.

Opção para quem quer porte e posição elevada

Jeep Renegade Sport: a partir de R$ 54.900

Entre os modelos da lista, o Renegade é o que oferece maior sensação de robustez. Equipado com motor 1.8 flex, entrega 139 cv e 19,3 kgfm de torque, normalmente associado ao câmbio automático de seis marchas. O consumo é mais elevado, com médias de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada.

A altura livre do solo de cerca de 20 cm reforça o apelo urbano-aventureiro. O entre-eixos de 2,57 metros e o porta-malas de 320 litros atendem bem famílias pequenas. Há unidades entre 2016 e 2018 a partir de R$ 54.900, que podem trazer câmera de ré, central multimídia, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, ar-condicionado e direção elétrica.

O mais moderno entre os compactos aspirados

Hyundai HB20 Comfort Plus: a partir de R$ 62.900

O HB20 fecha a seleção como o modelo mais caro, mas também um dos mais equilibrados em projeto. O motor 1.0 aspirado entrega 80 cv e 10,2 kgfm de torque, priorizando suavidade e economia. O consumo fica em torno de 13,3 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada.

O hatch oferece entre-eixos de 2,53 metros, bom espaço interno e porta-malas de 300 litros. Algumas unidades a partir de 2021 aparecem com preços iniciais de R$ 62.900. A versão Comfort Plus inclui câmera de ré, central multimídia com espelhamento, seis airbags, controles de estabilidade e tração, direção elétrica, ar-condicionado e acabamento bem avaliado.