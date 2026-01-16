AUTOS
Acessível: veja os carros usados mais baratos com câmera de ré
Lista reúne opções para diferentes perfis de motoristas no mercado de seminovos
Por Luan Julião
Manobrar em vagas apertadas, desviar de obstáculos baixos e evitar pequenos acidentes se tornou mais simples com a popularização da câmera de ré. O equipamento, antes restrito a veículos de categorias superiores, passou a integrar versões intermediárias e até básicas, acompanhando a evolução das centrais multimídia e a maior exigência por segurança no trânsito urbano. No mercado de carros usados, isso significa acesso a modelos bem equipados por valores relativamente baixos.
A partir de levantamentos em sites de compra e venda de veículos, reunimos cinco veículos usados que oferecem câmera de ré original de fábrica e custam menos de R$ 70 mil. A relação considera o conjunto de anúncios disponíveis na plataforma, organizados do menor para o maior preço médio. Os valores foram conferidos durante a apuração da matéria, em dezembro de 2025.
Os mais baratos com câmera de ré
Renault Kwid Outsider: a partir de R$ 43.900
O Kwid Outsider aparece como a porta de entrada para quem busca câmera de ré sem gastar muito. Equipado com motor 1.0 SCe de três cilindros, entrega 66 cv e 9,8 kgfm de torque, com foco no uso urbano. O destaque fica para o consumo, que chega a 14,9 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada.
Com 3,73 metros de comprimento, o subcompacto facilita manobras e estacionamento. O porta-malas de 290 litros atende bem à rotina diária, enquanto o vão livre do solo de cerca de 18 cm ajuda em vias irregulares. Unidades entre 2020 e 2022 aparecem a partir de R$ 43.900, já com câmera de ré, central multimídia com espelhamento, direção elétrica, ar-condicionado, quatro airbags e controles de estabilidade e tração.
Melhor equilíbrio entre preço e desempenho
Fiat Argo 1.3: a partir de R$ 48.900
Para quem busca mais fôlego ao dirigir, o Argo com motor 1.3 aspirado se destaca. O quatro-cilindros entrega 109 cv e 14,2 kgfm de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas nas versões mais acessíveis. O consumo médio é de 9,4 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada.
O entre-eixos de 2,52 metros garante bom espaço interno, e o porta-malas de 300 litros está dentro do padrão do segmento. Há anúncios a partir de R$ 48.900, normalmente de modelos entre 2018 e 2020. A versão Drive reúne câmera de ré integrada à central multimídia, direção elétrica, ar-condicionado, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e volante multifuncional.
Leia Também:
O mais eficiente com motor turbo
Chevrolet Onix 1.0 Turbo: a partir de R$ 49.900
O Onix turbo combina bom desempenho com números de consumo equilibrados. O motor 1.0 turbo entrega 116 cv e 16,8 kgfm de torque, garantindo respostas rápidas no trânsito. Segundo o Inmetro, faz cerca de 13,5 km/l na cidade e 16,9 km/l na estrada.
O hatch tem entre-eixos de 2,55 metros, bom espaço interno e porta-malas de 275 litros. Os preços partem de R$ 49.900, geralmente em unidades fabricadas a partir de 2020. A versão LT traz câmera de ré, central multimídia MyLink com espelhamento, seis airbags, controles de estabilidade e tração, direção elétrica, ar-condicionado e computador de bordo.
Opção para quem quer porte e posição elevada
Jeep Renegade Sport: a partir de R$ 54.900
Entre os modelos da lista, o Renegade é o que oferece maior sensação de robustez. Equipado com motor 1.8 flex, entrega 139 cv e 19,3 kgfm de torque, normalmente associado ao câmbio automático de seis marchas. O consumo é mais elevado, com médias de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada.
A altura livre do solo de cerca de 20 cm reforça o apelo urbano-aventureiro. O entre-eixos de 2,57 metros e o porta-malas de 320 litros atendem bem famílias pequenas. Há unidades entre 2016 e 2018 a partir de R$ 54.900, que podem trazer câmera de ré, central multimídia, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, ar-condicionado e direção elétrica.
O mais moderno entre os compactos aspirados
Hyundai HB20 Comfort Plus: a partir de R$ 62.900
O HB20 fecha a seleção como o modelo mais caro, mas também um dos mais equilibrados em projeto. O motor 1.0 aspirado entrega 80 cv e 10,2 kgfm de torque, priorizando suavidade e economia. O consumo fica em torno de 13,3 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada.
O hatch oferece entre-eixos de 2,53 metros, bom espaço interno e porta-malas de 300 litros. Algumas unidades a partir de 2021 aparecem com preços iniciais de R$ 62.900. A versão Comfort Plus inclui câmera de ré, central multimídia com espelhamento, seis airbags, controles de estabilidade e tração, direção elétrica, ar-condicionado e acabamento bem avaliado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes