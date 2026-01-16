Menu
AUTOS
AUTOS

Carro antigo? Saiba truque para ter Bluetooth em qualquer rádio

Alternativa é simples e muda completamente sua experiência de dirigir

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/01/2026 - 15:17 h
Veja truque para ter Bluetooth em qualquer rádio de carro
Veja truque para ter Bluetooth em qualquer rádio de carro

Ter uma tela no painel do veículo está se tornando um sonho para muitos brasileiros atualmente. Porém, caso seu carro ainda tenha o rádio clássico, não é preciso pânico, já que um truque fácil pode transformá-lo em um dispositivo bluetooth.

É possível fazer essa conexão entre seu smartphone e o sistema antigo de uma forma simples e barata. Basta utilizar uma alternativa que permite a conexão sem fio e modernizar sua experiência de dirigir.

Entenda o truque para modernizar o rádio antigo

O transmissor FM via Bluetooth é apontado como a melhor alternativa para esse upgrade. Ele permite que o usuário escute um áudio digital sem que seja necessária a substituição do rádio original.

Com isso, o motorista evita investimentos pesados em mão de obra ou equipamentos de som caros. Tal ferramenta garante uma experiência conectada e funcional para quem passa horas dirigindo.

Saiba como configurar

O processo se inicia ao encaixar o transmissor na entrada de energia de 12V do carro. Logo após isso, realize o emparelhamento sem fio com seu celular nas configurações de Bluetooth disponíveis.

Nova lei dispensa o uso de CNH para alguns veículos; saiba quais
Essa tecnologia pode trazer dor de cabeça aos donos de carros
Gigante chinesa lidera com folga vendas de carros elétricos no Brasil em 2025
Fabricante de aspiradores apresenta superesportivo elétrico de 2000 cv

Com isso feito, basta ajustar o rádio para a mesma estação FM que o visor do acessório mostra. Assim, o sistema vai passar a reproduzir chamadas telefônicas e áudios de aplicativos de GPS de forma instantânea.

Funções extras e valores cobrados

Existem algumas versões ainda com microfone embutido, ideais para atender ligações com segurança sem ocupar as mãos. Somado a isso, a maioria dos modelos aceita cartões SD e oferece carregamento USB para os aparelhos.

Quando o assunto é preço, ítens básicos variam de R$ 20,00 até R$ 100,00 em diversas lojas online. Vale ressaltar que rádios automotivos que já tem essa tecnologia podem ultrapassar os R$ 200,00.

x