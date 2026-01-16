Carro antigo? Saiba truque para ter Bluetooth em qualquer rádio

Veja truque para ter Bluetooth em qualquer rádio de carro - Foto: Reprodução | Freepik

Ter uma tela no painel do veículo está se tornando um sonho para muitos brasileiros atualmente. Porém, caso seu carro ainda tenha o rádio clássico, não é preciso pânico, já que um truque fácil pode transformá-lo em um dispositivo bluetooth.

É possível fazer essa conexão entre seu smartphone e o sistema antigo de uma forma simples e barata. Basta utilizar uma alternativa que permite a conexão sem fio e modernizar sua experiência de dirigir.

Entenda o truque para modernizar o rádio antigo

O transmissor FM via Bluetooth é apontado como a melhor alternativa para esse upgrade. Ele permite que o usuário escute um áudio digital sem que seja necessária a substituição do rádio original.

Com isso, o motorista evita investimentos pesados em mão de obra ou equipamentos de som caros. Tal ferramenta garante uma experiência conectada e funcional para quem passa horas dirigindo.

Saiba como configurar

O processo se inicia ao encaixar o transmissor na entrada de energia de 12V do carro. Logo após isso, realize o emparelhamento sem fio com seu celular nas configurações de Bluetooth disponíveis.

Com isso feito, basta ajustar o rádio para a mesma estação FM que o visor do acessório mostra. Assim, o sistema vai passar a reproduzir chamadas telefônicas e áudios de aplicativos de GPS de forma instantânea.

Funções extras e valores cobrados

Existem algumas versões ainda com microfone embutido, ideais para atender ligações com segurança sem ocupar as mãos. Somado a isso, a maioria dos modelos aceita cartões SD e oferece carregamento USB para os aparelhos.

Quando o assunto é preço, ítens básicos variam de R$ 20,00 até R$ 100,00 em diversas lojas online. Vale ressaltar que rádios automotivos que já tem essa tecnologia podem ultrapassar os R$ 200,00.