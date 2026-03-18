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NOVO FIAT ARGO

Adeus, Mobi? Fiat vaza detalhes do novo hatch híbrido para 2026

Com 315 litros de porta-malas e base de SUV, o sucessor do Argo e do Mobi promete dominar o mercado em 2026; conheça os detalhes

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

18/03/2026 - 17:34 h

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Fiat Argo 2026
Fiat Argo 2026 -

Em comemoração aos seus 50 anos de Brasil, a Fiat prepara o lançamento do projeto F1H, a nova geração do Fiat Argo, que chegará às lojas no primeiro semestre de 2026.

Baseado no aclamado Grande Panda europeu, o modelo não apenas renova o hatch compacto, como também sinaliza o fim da linha para o Mobi.

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Abaixo, detalhamos tudo o que você precisa saber sobre o lançamento que promete redefinir o segmento de entrada no país.

Plataforma global e DNA "SUVizado"

Patente da traseira do Fiat F1H vazada na internet
Patente da traseira do Fiat F1H vazada na internet | Foto: Reprodução

Diferente do modelo atual, o novo hatch será construído sobre a plataforma Smart Car (STLA Small), uma evolução da base CMP utilizada pelo Citroën C3 e Peugeot 208.

  • Porte altinho: design segue a tendência de "hatches altinhos", com maior vão livre do solo e posição de dirigir elevada.
  • Espaço interno: com entre-eixos de 2,54 metros, o modelo promete um salto em conforto.
  • Porta-malas recorde: novo Argo terá capacidade de até 315 litros (podendo chegar a 412L em medições líquidas), superando os principais rivais da categoria.

O fim do Mobi e o novo posicionamento

Projeto F1H
Projeto F1H | Foto: Reprodução

Embora a Fiat ainda mantenha o Mobi em linha por um período de transição, o novo compacto foi projetado para ocupar o espaço de ambos os modelos (Mobi e Argo).

A estratégia da Stellantis é simplificar o portfólio para ganhar escala com a nova plataforma global, focando em volume para bater de frente com o Volkswagen Polo Track e o Hyundai HB20.

Motorização: a estreia do híbrido popular

A grande estrela do lançamento será a tecnologia Bio-Hybrid. Pela primeira vez, um carro popular da Fiat terá assistência elétrica de série nas versões topo de linha.

Nota técnica

O sistema híbrido leve de 12V não traciona as rodas sozinho, mas atua como um assistente que reduz o consumo de combustível e auxilia em retomadas, garantindo o selo de eficiência energética do Inmetro.

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Design e "Easter Eggs" de 50 anos

Registros recentes no INPI mostram que a Fiat adaptou o visual do Grande Panda para o gosto brasileiro.

  • Lateral limpa: diferente do europeu, o modelo nacional não terá o nome do carro estampado nas portas, mantendo um visual mais sóbrio.
  • Interior funcional: painel abandona materiais experimentais (como fibras de bambu) por plásticos de alta resistência e novas saídas de ar quadradas.
  • Homenagens: como o lançamento coincide com o aniversário da fábrica de Betim, o carro terá pequenos detalhes escondidos ("easter eggs") que remetem ao clássico Fiat 147.

Investimento de R$ 14 bilhões em Betim

A produção do novo Argo 2027 (ano-modelo 2027, lançado em 2026) faz parte do ciclo histórico de investimentos da Stellantis em Minas Gerais. A fábrica de Betim está sendo modernizada para se tornar o hub de exportação deste novo modelo para toda a América Latina.

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