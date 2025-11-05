Bahia avança no ranking nacional de blindagem de carros

Bahia registrou 215 veículos blindados no primeiro semestre de 2025, ficando em sexto lugar no ranking nacional - Foto: SBI Blindagen / Divulgação

A Bahia é destaque no mercado de blindagem automotiva, refletindo o aquecimento do setor e o aumento da percepção de segurança entre os consumidores. Dados da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), com base em registros do Exército Brasileiro, mostram que o estado registrou 215 veículos blindados no primeiro semestre de 2025, sexto lugar no ranking nacional - atrás de São Paulo (16.310 veículos), Rio de Janeiro (1.767), Ceará (639), Pernambuco (519) e Rio Grande do Sul (232).

O desempenho baiano confirma tendência de crescimento consistente. Em todo o ano de 2024 foram blindados 268 veículos no estado, ante 298 em 2023 e 252 em 2022. Para o presidente da Abrablin, Marcelo Silva, esse aumento “reflete a expansão do crime organizado para regiões que antes eram consideradas tranquilas, o que tem levado mais pessoas a buscar proteção veicular”.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Em 2010, quando morei em Salvador, o público não via necessidade de blindagem. Quinze anos depois, o cenário mudou. A preocupação com segurança é real e crescente, e isso impulsiona o mercado local”, destaca Silva.

Expansão

O CEO da SBI Blindagens, João Ricardo Araújo, avalia que 2025 tem sido um ano de forte crescimento para o setor, tanto na Bahia quanto no restante do país. “O mercado já vinha em constante ascensão nos últimos anos, mas 2025 tem sido um ano atípico no bom sentido. Notamos um aumento expressivo na procura, impulsionado pelo cenário de insegurança que o país vive hoje”, afirma. Segundo ele, a alta demanda está consolidando a Bahia como um dos polos mais promissores da blindagem no Nordeste, impulsionando investimentos e geração de empregos.

Araújo, cuja empresa atua em Salvador há 13 anos, destaca que as perspectivas para 2026 são ainda mais positivas. “Se mantivermos o atual ritmo de crescimento, vamos precisar ampliar nossa estrutura para atender à demanda que está por vir”, adianta o empresário. Membro da Abrablin desde a fundação da empresa, ele ressalta a importância da união do setor e do compartilhamento de dados técnicos, para garantir a qualidade e a segurança dos serviços oferecidos em todo o país.

Mercado nacional

No primeiro semestre de 2025, 22.425 veículos foram blindados no Brasil, alta de 11,5% em relação ao mesmo período de 2024. A frota total de carros blindados no país já ultrapassa 350 mil unidades, segundo estimativas da Abrablin.

“O Brasil é hoje o país com o maior volume de blindagens civis do mundo. Não é um recorde a ser comemorado, mas mostra que formamos profissionais e indústrias de ponta, gerando empregos e dominando tecnologias de alto nível”, avalia Marcelo Silva.

O setor movimenta mais de R$ 3 bilhões por ano e gera mais de 120 mil empregos diretos e indiretos, entre fabricantes de materiais balísticos e oficinas certificadas. “Apenas empresas credenciadas pelo Exército podem realizar o serviço. A Abrablin reúne as maiores do país, que respondem por cerca de 80% do volume total de blindagens”, explica o presidente.

Níveis de blindagem

A grande maioria das blindagens civis no Brasil é feita no nível III-A, capaz de resistir a disparos de armas curtas, como pistolas e revólveres. “Esse é o padrão que atende à maior parte das necessidades urbanas e é autorizado automaticamente pelo Exército, mediante comprovação de idoneidade do solicitante”, afirma Silva.

Já a blindagem nível III, que resiste a tiros de fuzil, só pode ser aplicada em veículos com capacidade de carga acima de uma tonelada e requer justificativa formal. “Esse tipo de proteção chega a pesar cerca de uma tonelada, enquanto o nível III-A adiciona entre 170 e 200 quilos ao veículo. Não é qualquer carro que suporta essa carga”, explica Marcelo Silva.

Segundo o presidente da Abrablin, a tecnologia evoluiu muito: “Nos anos 1990, o carro blindado perdia em dirigibilidade e aparência. Hoje, o serviço mantém o veículo quase igual ao original. O peso é menor, e a interferência estética é mínima. Isso aumenta a confiança do consumidor e aquece o mercado de seminovos blindados”.

Perfil do consumidor

O custo médio para blindar um veículo varia entre R$ 80 mil e R$ 100 mil, podendo superar R$ 120 mil em modelos grandes ou com eletrônica embarcada complexa. “Há quem busque preços muito baixos, mas em blindagem não existe milagre. Valores muito abaixo da média indicam qualidade duvidosa — e isso é grave, porque estamos falando de vidas”, alerta Silva.

Ele acrescenta que o perfil do público mudou: “Antes eram só carros de luxo. Hoje vemos um grande volume de SUVs médios e até modelos populares. A tecnologia brasileira permite blindar praticamente qualquer carro — não há necessidade de ser novo ou de luxo”.