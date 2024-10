Botão 'secreto' faz carro poupar gasolina, mas traz riscos; saiba como usar

Botão de recirculação do ar fica no painel - Foto: Reprodução

Item essencial para o conforto, especialmente em um país quente como o Brasil, o ar-condicionado traz o ônus de aumentar o consumo de combustível. Para diminuir o impacto, os carros vêm equipados com um botão que boa parte dos condutores ignora ou não sabe usar.

O 'botão secreto' é o que ativa a recirculação de ar no interior do veículo. Apesar de trazer vantagens, ele deve ser utilizado com moderação por trazer riscos à saúde e à segurança.

Em entrevista ao Uol, Renato Romio, chefe da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, contou que botão de recirculação bloqueia a entrada de ar externo no interior da cabine, desde que os vidros estejam fechados, e faz com que o sistema de climatização resfrie o ar que já está dentro do veículo.

Como o equipamento gela o ar já resfriado, a temperatura almejada é atingida mais rápido. Ou seja: o compressor precisa trabalhar menos para diminuir a temperatura e, consequentemente, gasta menos combustível.

Outro benefício é que a recirculação impede a entrada de ar poluído ou maus odores no carro.

Riscos

Mas nem tudo são flores. Um risco é que o sistema costuma deixar os vidros embaçados por causa da diferença entre temperatura externa e interna. A menor visibilidade pode provocar acidentes.

Por isso, a recomendação das fabricantes de veículos é ter parcimônia ao acionar recirculação para permitir o ingresso do ar externo.

Já há carros como o Volkswagen Taos equipados com um sensor que detecta quando os vidros estão prestes a ficarem embaçados e desativa a recirculação.

Outro risco é que o sistema diminui a qualidade do ar. Como não há troca do ar, quanto mais os ocupantes respiram, maior a quantidade de gás carbônico e menor a de oxigênio presente dentro do veículo, o que pode gerar náuseas no condutor.