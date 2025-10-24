Menu
HOME > AUTOS
PRIMEIRO LOTE

BYD faz o primeiro carregamento de veículos montados em Camaçari

Veículos deixaram a fábrica nesta quinta-feira, 23, com destino ao Distrito Federal

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

24/10/2025 - 12:13 h | Atualizada em 24/10/2025 - 19:17
Lote inicial deixou as instalações da fabrica e seguiu para o Distrito Federal (DF)
Lote inicial deixou as instalações da fabrica e seguiu para o Distrito Federal (DF)

Duas semanas após inaugurar o complexo industrial em Camaçari, a gigante chinesa anuncia o primeiro carregamento comercial de carros da BYD. Nesta quinta, 23, o lote inicial deixou as instalações da fabrica e seguiu para o Distrito Federal (DF).

Estaciona sozinho e evita colisão: BYD com drone vem para o Brasil
Picape da BYD tem design vazado e estreia no Brasil anunciada
BYD contrata mais de 200 profisionais; saiba como se inscrever

Segundo informações da BYD, o lote, composto por 55 BYD Dolphin Mini para cinco passageiros, são da cor branca e é destinado às concessionárias do grupo Águia Branca, em Brasília.

Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido no Brasil, com 1.913 carros emplacados no mês de junho
Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido no Brasil, com 1.913 carros emplacados no mês de junho | Foto: Jair Mendonça Jr

Um conjunto de cinco carretas, cada uma transportando cerca de onze carros, partiu de Camaçari no período da manhã para cumprir uma viagem de cerca de 1.400 quilômetros até à capital federal, prevista para durar de três a quatro dias.

“Estamos muito contentes em oferecer ao mercado brasileiro este primeiro conjunto de veículos montados em Camaçari. Fizemos muito em tão pouco tempo para promover a mobilidade elétrica no Brasil e isto é um motivo de enorme satisfação para nós da BYD”, afirmou Tyler Li, presidente da BYD Auto do Brasil.

No mês de outubro, ainda conforme a montadora chinesa, novos carregamentos de veículos montados em Camaçari serão destinados ao mercado nacional. A BYD é líder no mercado brasileiro de carros elétricos com 80% de participação de mercado, e o Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido no Brasil, com 1.913 carros emplacados no mês de junho.

byd BYD Bahia BYD Camaçari veículo elétrico

x