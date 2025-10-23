Menu
AUTOS
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Estaciona sozinho e evita colisão: BYD com drone vem para o Brasil

Recentemente, o SUV gigante foi flagrado rodando camuflado nas ruas de São Paulo

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

23/10/2025 - 10:15 h | Atualizada em 23/10/2025 - 11:34
Veículo oferece teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento
Veículo oferece teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento -

A BYD está se preparando para lançar no Brasil o Tan L, um SUV híbrido plug-in de luxo que combina tecnologia avançada, alto desempenho e espaço interno generoso. O veículo tem mais de 5 metros de comprimento e capacidade para 7 ocupantes.

Recentemente, o SUV gigante foi flagrado pela Garage 360 rodando camuflado nas ruas de São Paulo.

Segundo informações da BYD, o Tan L é equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina e um ou dois motores elétricos, proporcionando uma potência de até 542 cv e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,3 segundos. A bateria de 35,6 kWh permite uma autonomia de até 215 km em modo elétrico.

BYD contrata mais de 200 profisionais; saiba como se inscrever
BYD cria base para centro de inovação automotiva na Bahia
Salvador: BYD realiza evento para impulsionar fornecedores locais

O Tan L vem com uma central multimídia rotativa de 15,6 polegadas, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e um sistema de som premium. O veículo também oferece teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento.

Interior do veículo
Interior do veículo | Foto: Divulgação BYD

O SUV híbrido plug-in de luxo possui um pacote completo de assistência à condução, incluindo piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência e alerta de tráfego cruzado.

Cofonforme informações do G1, o BYD Tan L está programado para chegar ao Brasil em dezembro. Embora o preço ainda não tenha sido confirmado, estima-se que possa alcançar o patamar dos R$ 600 mil, considerando o preço do sedã Han no mercado brasileiro.

byd BYD Bahia carro elétrico SUV

x