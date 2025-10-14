BYD cria base para centro de inovação automotiva na Bahia

Fábrica da BYD em Camaçari - Foto: Olga Leiria

A BYD vem consolidando sua presença em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, com um forte foco em pesquisa, inovação e tecnologia automotiva. Antes mesmo da inauguração oficial de sua fábrica, realizada na última semana, a empresa já havia iniciado projetos de desenvolvimento no Brasil.

O desenvolvimento do primeiro motor flex da empresa, adaptado para o uso de etanol e gasolina numa arquitetura híbrida plug-in de base elétrica, é a primeira de muitas conquistas esperadas.



Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Projetado especialmente para o mercado brasileiro, o sistema combina etanol e gasolina com uma base elétrica avançada, marcando o início de uma nova fase da engenharia automotiva nacional. O projeto foi resultado de uma cooperação direta entre engenheiros brasileiros, sediados em Camaçari, e equipes da matriz da BYD em Shenzhen e Xi’an, na China.

Inovação automotiva com DNA baiano

De acordo com a montadora, a equipe técnica instalada em Camaçari representa o núcleo inicial do futuro centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da BYD na Bahia. O espaço servirá como plataforma de inovação para veículos, motores e componentes, fortalecendo a sinergia com o polo automotivo local.

O investimento total de R$ 5,5 bilhões na planta de Camaçari inclui recursos destinados exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento, uma exigência prevista no contrato firmado entre a empresa e o governo da Bahia.

“Stela Li, nossa CEO para Europa e Américas, já disse que a chegada da BYD a Camaçari vai transformar esta região no Vale do Silício da América do Sul”, afirmou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e Head de Marketing da BYD Brasil.

O centro de pesquisas e desenvolvimento da BYD na Bahia terá como foco os veículos, motores e componentes, de modo a aproveitar a sinergia da produção automotiva em Camaçari. Já o equipamento anunciado para o Rio de Janeiro será dedicado à direção autônoma, data center e experiência de pilotar carros elétricos.