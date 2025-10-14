Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

BYD cria base para centro de inovação automotiva na Bahia

Montadora chinesa desenvolve primeiro motor flex híbrido e prepara centro de P&D no estado

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

14/10/2025 - 16:37 h
Fábrica da BYD em Camaçari
Fábrica da BYD em Camaçari -

A BYD vem consolidando sua presença em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, com um forte foco em pesquisa, inovação e tecnologia automotiva. Antes mesmo da inauguração oficial de sua fábrica, realizada na última semana, a empresa já havia iniciado projetos de desenvolvimento no Brasil.

O desenvolvimento do primeiro motor flex da empresa, adaptado para o uso de etanol e gasolina numa arquitetura híbrida plug-in de base elétrica, é a primeira de muitas conquistas esperadas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Projetado especialmente para o mercado brasileiro, o sistema combina etanol e gasolina com uma base elétrica avançada, marcando o início de uma nova fase da engenharia automotiva nacional. O projeto foi resultado de uma cooperação direta entre engenheiros brasileiros, sediados em Camaçari, e equipes da matriz da BYD em Shenzhen e Xi’an, na China.

Inovação automotiva com DNA baiano

De acordo com a montadora, a equipe técnica instalada em Camaçari representa o núcleo inicial do futuro centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da BYD na Bahia. O espaço servirá como plataforma de inovação para veículos, motores e componentes, fortalecendo a sinergia com o polo automotivo local.

Leia Também:

Salvador: BYD realiza evento para impulsionar fornecedores locais
Adeus, Ford! Avenida em Camaçari muda de nome após BYD
BYD oferece desconto de R$ 110 mil em carro e taxa zero em outubro de 2025

O investimento total de R$ 5,5 bilhões na planta de Camaçari inclui recursos destinados exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento, uma exigência prevista no contrato firmado entre a empresa e o governo da Bahia.

“Stela Li, nossa CEO para Europa e Américas, já disse que a chegada da BYD a Camaçari vai transformar esta região no Vale do Silício da América do Sul”, afirmou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e Head de Marketing da BYD Brasil.

O centro de pesquisas e desenvolvimento da BYD na Bahia terá como foco os veículos, motores e componentes, de modo a aproveitar a sinergia da produção automotiva em Camaçari. Já o equipamento anunciado para o Rio de Janeiro será dedicado à direção autônoma, data center e experiência de pilotar carros elétricos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd BYD Brasil indústria automotiva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Fábrica da BYD em Camaçari
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

x