Salvador: BYD realiza evento para impulsionar fornecedores locais

Robert Wang, diretor de Compras da BYD - Foto: Divulgação BYD

A BYD promoveu no último dia 10 o primeiro 'BYD Brazil Business Matching Day', um evento voltado para o fortalecimento do relacionamento com fornecedores locais e desenvolvimento de um ecossistema sustentável na cadeia de suprimentos no Brasil.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as parcerias estratégicas diante da crescente demanda da greentech e impulsionar as operações em sua recém-inaugurada fábrica em Camaçari (BA), o maior complexo de veículos elétricos da América Latina.

O evento ocorreu no Senai Cimatec, em Salvador, com as presenças de representantes do governo do Estado da Bahia, prefeitura de Camaçari, Fieb, Senai, Abipeças e Sindipeças, além de Robert Wang, diretor de Compras da BYD, e Pablo Toledo, diretor de Comunicação e Branding da BYD Auto do Brasil.

"Estamos diante da oportunidade de ter um mundo mais justo e mais verde. Ou seja, de ter um equilíbrio. Segurança e paz são as fundações de uma vida melhor. E uma vida melhor não é apenas para esta geração, mas principalmente para as gerações futuras. Nós estamos trabalhando justamente para esse equilíbrio", afirmou Robert Wang.

| Foto: Divulgação BYD

O encontro contou com a presença de diretores de mais de 100 empresas brasileiras, interessadas em fazer parte da cadeia de fornecimento da BYD para demandas diretas e indiretas, contemplando componentes essenciais para a produção dos produtos da marca no país.

As conversas entre a greentech e os fornecedores nacionais no primeiro BYD Business Matching Day envolvem diversos produtos: chassi, interior e exterior, peças eletrônicas, carroceria automotiva, produção de baterias, sistema de aquecimento, chicote elétrico, rolamento, fundição por injeção e usinagem, peças de motor e engrenagem, assentos, peças de seguranças, teste de spray, além de medição e serviços de logística.

Pablo Toledo, diretor de Comunicação e Branding da BYD Auto do Brasil | Foto: Divulgação BYD

"A cada dez carros elétricos, oito são da BYD. Isso faz com que precisemos de peças de reposição, ainda mais diante da meta de produção de 600 mil veículos por ano. Esse processo de relacionamento com os fornecedores está começando e vamos criar uma rede. Esta é a grande riqueza. A China aprendeu com as montadoras ocidentais e agora está trazendo toda essa tecnologia para o Brasil. E o nosso compromisso é que a fábrica tenha 100% de produção brasileira", destacou Pablo Toledo.

Maior instalação da BYD fora da China

Com capacidade para produzir 150 mil veículos por ano numa primeira fase, a fábrica de Camaçari já emprega mais de 1,5 mil trabalhadores. Trata-se da maior unidade produtora de veículos elétricos da América Latina e a maior instalação da BYD fora da China.

Com área superior a 4,6 milhões de m2, equivalente a 645 campos de futebol, o local abrigará a estrutura fabril automotiva mais moderna e tecnológica das Américas.

Construída em tempo recorde, a primeira etapa da obra foi erguida em 15 meses, transformando o terreno em um centro automotivo de ponta, com maquinário de última geração e 100% conectado.

"É um orgulho a parceria com a BYD, não só pelas relações seculares que o povo baiano tem com o povo chinês, mas também pelo muito que temos a aprender com os chineses, mostrando ao mundo como se desenvolver com sustentabilidade e tecnologia", ressaltou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Ângelo Almeida, que representou o governador Jerônimo Rodrigues no evento.

A BYD ocupa a primeira posição no mercado chinês, à frente das montadoras tradicionais, e é líder mundial em veículos eletrificados. A companhia domina todas as etapas do processo produtivo e detém tecnologias-chave no desenvolvimento de baterias, motores elétricos e sistemas de controle.

No Brasil desde 2014, a BYD lidera com folga a transição energética. Em agosto, a BYD alcançou a quarta posição no ranking de vendas do varejo, superando montadoras com décadas de atuação no país.

Outro destaque é a expansão da rede de concessionários, que já ultrapassa 190 lojas, com meta de atingir 250 nos próximos meses. Atualmente, a empresa tem unidades em todos os estados, capitais e principais cidades do Brasil.