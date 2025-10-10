Menu
HOME > AUTOS
AUTOS

BYD oferece desconto de R$ 110 mil em carro e taxa zero em outubro de 2025

Veículo de luxo tem grande desconto

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

10/10/2025 - 10:42 h | Atualizada em 10/10/2025 - 11:01
BYD Tan 2025
BYD Tan 2025 -

Em uma das maiores ofertas envolvendo carros de luxo no Brasil, a BYD está vendendo o modelo Tan 2025 com um alto desconto de R$ 110 mil. O BYD Tan é um SUV elétrico de luxo e as condições são válidas até 31 de outubro de 2025.

Com o desconto, o BYD Tan sai de R$ 536.800 para R$ 426.800, ou seja, um desconto de R$ 110 mil. Além do valor menor, a BYD também está oferecendo financiamento com taxa de 0% ao mês. As informações são do site Automóvel para PCD.

A BYD, que nesta semana, inaugurou sua fábrica em Camaçari, na Bahia, a maior da América Latina, tem como objetivo tornar a eletrificação mais acessível no país. As condições especiais estão disponíveis em toda a rede de concessionárias da marca.

Leia Também:

Carro elétrico vs. gasolina: a comparação mostra diferença incrível
BYD inaugura maior fábrica da América Latina em Camaçari
Fábrica da BYD projeta a Bahia como polo da eletrificação

O BYD Tan

O BYD Tan tem 517 cavalos de potência e 700 N.m de torque direto, propiciam uma aceleração de 0 a 100Km/h em menos de 5 segundos. O modelo conta também com uma bateria LFP (Lítio – Ferro – Fosfato) de 108.8 kWh, com a tecnologia Blade, mais segura e eficiente do mercado.

Espaço interno - Porta-malas de 1655 litros (com os bancos rebaixados), 940 litros (com 5 lugares, e 235 litros (com 7 lugares).

Suspensão - eletrônica semi-ativa, para aumentar o conforto e desempenho.

Autonomia - 530 km, de acordo com metodologia WLTP, e de 430 km, de acordo com os mais rigorosos padrões do INMETRO.

Interior do BYD Tan 2025
Interior do BYD Tan 2025 | Foto: Divulgação / BYD do Brasil

Na segurança, o BYD Tan conta com 7 Airbags, com a cortina de airbag lateral integrada dianteira e traseira oferecendo segurança para todos os ocupantes do carro. Além disso, o modelo conta ainda com Freio a disco Brembo e frenagem de emergência automática.

O interior conta com um pacote multimídia completo, com:

  • Tela flutuante rotativa de 15,6
  • Câmera 360º
  • Head-up display

