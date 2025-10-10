Adeus, Ford! Avenida em Camaçari muda de nome após BYD

Governador Jerônimo ao lado da comitiva baiana e os CEOs da BYD, no Palácio de Ondina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Se ainda havia resquícios da Ford, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi totalmente enterrado na quinta-feira, 8, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sepultou de vez a antiga fábrica de carros.

Isso porque o petista autorizou a mudança do nome Avenida Henry Ford, localizada na BA-535, para Avenida BYD. A alteração consta no Diário Oficial do Estado (DOE) e ocorre no mesmo dia em que a nova unidade de carros elétricos foi inaugurada no estado.

A nova nomenclatura é fruto de um projeto do deputado estadual Júnior Muniz (PT), aliado do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, do mesmo partido. A mudança foi aprovada no dia 26 de setembro na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

À época, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Robinson Almeida (PT), disse que a alteração buscou reconhecer a importância da fabricante chinesa.

“Essa é uma homenagem à maior fabricante de carros elétricos do mundo, que implantou sua indústria aqui no Brasil, gerando emprego e desenvolvimento econômico para o país, para a Bahia e para Camaçari” disse.

Antes da publicação oficial, o governador Jerônimo publicou a ação seu perfil nas redes sociais quando esteve ao lado do presidente da BYD e da CEO, Wang Chuanfu e Stella Li, respectivamente.

“Autorizei [também] a extensão da rede para suporte à iluminação pública no acesso à fábrica”, disse o petista.

Inauguração da BYD na Bahia

A abertura da maior fábrica de veículos da América Latina, a BYD, aconteceu na manhã de quinta-feira, 8, com a presença do presidente Lula (PT), o próprio chefe do Executivo baiano e demais autoridades públicas.

Durante o ato, Chuanfu, disse que a inauguração é a “materialização de uma missão”.

“Há 16 anos, criei os 'Três Sonhos Verdes' da BYD: gerar, armazenar e utilizar energia limpa. Ver esse ecossistema se tornando realidade aqui na Bahia é a materialização dessa missão", declarou o fundador.

O complexo industrial, que é a primeira de 26 instalações a entrar em operação, já está distribuindo veículos para concessionárias em todo o Brasil.

A fábrica, construída em 15 meses, possui uma área de mais de 4,6 milhões de m², o equivalente a 645 campos de futebol.

Com um investimento de R$ 5,5 bilhões, a empresa promete gerar 20 mil empregos diretos e indiretos.