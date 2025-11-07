BYD oferece até 57 mil de desconto em carros neste mês de novembro

BYD Song Pro (SUV Híbrido) - Foto: Divulgação / BYD do Brasil

Os interessados em comprar carros elétricos e híbridos da BYD podem aproveitar descontos válidos para o mês de novembro de 2025. As ofertas estão disponíveis no site da montadora e os valores de abatimento chegam até R$ 57 mil. Carros como Dolphin Mini, Song Pro e King estão com descontos.

O principal desconto é do SUV Song Pro, modelo híbrido que sai de R$ 189.990 para R$ 132.990, um desconto de R$ 57.000 para taxistas e PCDs. O público PJ consegue comprar o veículo por R$ 159.990.

O sedã híbrido BYD Kig sai de R$ 169.990 para R$ 124.990, um desconto de R$ 45.000 para taxistas. As compras por PCDs saem por R$ 132.090, e por PJs, R$ 142.492.

Já o carro de entrada da BYD, o elétrico Dolphin Mini sai de R$ 118.800 para R$ 98.590, em um desconto de R$ 20.210 para taxistas. Para PCDs, o valor é de R$ 99.990, e PJs podem adquirir o compacto por R$ 107.091.

As condições especiais são válidas até 30 de novembro e direcionadas a taxistas, Pessoas com Deficiência (PCDs) e Pessoas Jurídicas (PJs).

Descontos da BYD por Modelo e Categoria

As ofertas da BYD são direcionadas a taxistas, Pessoas com Deficiência (PCDs) e Pessoas Jurídicas (PJs), com preços diferenciados para cada categoria:

BYD Song Pro (SUV Híbrido)

Preço Original: R$ 189.990

Taxistas e PCDs: R$ 132.990 (Desconto de R$ 57.000)

PJs: R$ 159.990

BYD Song Pro | Foto: Divulgação / BYD do Brasil

BYD King (Sedã Híbrido)

Preço Original: R$ 169.990

Taxistas: R$ 124.990 (Desconto de R$ 45.000)

PCDs: R$ 132.090

PJs: R$ 142.492

BYD King | Foto: Divulgação / BYD do Brasil

BYD Dolphin Mini (Carro Elétrico)

Preço Original: R$ 118.800

Taxistas: R$ 98.590 (Desconto de R$ 20.210)

PCDs: R$ 99.990

PJs: R$ 107.091