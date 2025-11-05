Menu
AUTOS
AUTOS

BYD anuncia uso do carregador veicular mais rápido do mundo no Brasil

Brasil será o primeiro país das Américas a receber a tecnologia, já utilizada na China

Luan Julião

Por Luan Julião

05/11/2025 - 20:49 h
Carregadores são compatíveis com os modelos Han e Tan
A BYD anunciou um ambicioso plano de infraestrutura para veículos elétricos no Brasil: a instalação de 800 unidades do supercarregador Flash Charging ao longo dos próximos 12 meses. A novidade, já em operação na China, promete transformar o conceito de recarga ao reduzir o tempo de carregamento para apenas cinco minutos, suficiente para garantir cerca de 400 quilômetros de autonomia, conforme o padrão chinês CLTC.

Com potência máxima de 1 megawatt (1.000 kW), o equipamento é o carregador mais rápido do mundo, capaz de oferecer uma taxa de recarga de 2 km por segundo — desempenho quase três vezes superior ao Supercharger da Tesla, que atinge 400 kW. A fabricante chinesa pretende ainda expandir o sistema globalmente, com meta de atingir 6 mil unidades em operação nos próximos anos.

Tecnologia e desempenho

O Flash Charging é compatível exclusivamente com veículos baseados na Super e-Platform, arquitetura desenvolvida pela BYD e considerada a primeira plataforma de alta tensão de 1.000 volts do mundo destinada a automóveis de passeio produzidos em massa.

Bahia avança no ranking nacional de blindagem de carros
BYD divulga resultados de produção de outubro da fábrica em Camaçari
BYD anuncia segundo turno na unidade de Camaçari

Essa tecnologia estreou nas novas gerações dos modelos Han e Tan, que possuem motores de 580 kW, aceleram de 0 a 100 km/h em 2,7 segundos e alcançam velocidade máxima de 305 km/h — números que colocam os dois entre os carros mais sofisticados da montadora disponíveis no Brasil.

Engenharia avançada

Para suportar a potência extrema do novo sistema, os veículos receberam reforços estruturais e eletrônicos em componentes como bateria, motor, sistema de alimentação e ar-condicionado. Outro destaque é a adoção dos chips de potência de carbeto de silício (SiC), os primeiros desse tipo usados em carros de produção em série, o que garante maior eficiência energética e menor perda de calor.

