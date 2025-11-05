BYD anuncia uso do carregador veicular mais rápido do mundo no Brasil

Carregadores são compatíveis com os modelos Han e Tan - Foto: Reprodução / BYD

A BYD anunciou um ambicioso plano de infraestrutura para veículos elétricos no Brasil: a instalação de 800 unidades do supercarregador Flash Charging ao longo dos próximos 12 meses. A novidade, já em operação na China, promete transformar o conceito de recarga ao reduzir o tempo de carregamento para apenas cinco minutos, suficiente para garantir cerca de 400 quilômetros de autonomia, conforme o padrão chinês CLTC.

Com potência máxima de 1 megawatt (1.000 kW), o equipamento é o carregador mais rápido do mundo, capaz de oferecer uma taxa de recarga de 2 km por segundo — desempenho quase três vezes superior ao Supercharger da Tesla, que atinge 400 kW. A fabricante chinesa pretende ainda expandir o sistema globalmente, com meta de atingir 6 mil unidades em operação nos próximos anos.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tecnologia e desempenho

O Flash Charging é compatível exclusivamente com veículos baseados na Super e-Platform, arquitetura desenvolvida pela BYD e considerada a primeira plataforma de alta tensão de 1.000 volts do mundo destinada a automóveis de passeio produzidos em massa.

Essa tecnologia estreou nas novas gerações dos modelos Han e Tan, que possuem motores de 580 kW, aceleram de 0 a 100 km/h em 2,7 segundos e alcançam velocidade máxima de 305 km/h — números que colocam os dois entre os carros mais sofisticados da montadora disponíveis no Brasil.

Engenharia avançada

Para suportar a potência extrema do novo sistema, os veículos receberam reforços estruturais e eletrônicos em componentes como bateria, motor, sistema de alimentação e ar-condicionado. Outro destaque é a adoção dos chips de potência de carbeto de silício (SiC), os primeiros desse tipo usados em carros de produção em série, o que garante maior eficiência energética e menor perda de calor.