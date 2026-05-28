BYD revela plano de 10 mil empregos na Bahia até o final de 2026

O complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, caminha para se tornar um dos maiores motores de geração de emprego e renda do setor automotivo na América Latina.

Complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia - Foto: Divulgação BYD

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, realizada em Goiânia, nesta terça, 27, durante a apresentação do novo SUV elétrico Sealion 7, o vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, detalhou a estratégia que transformará a planta baiana em um hub regional de produção.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O cenário atual

O sucesso do lançamento do Sealion 7, modelo que promete competir no patamar de luxo com alta performance e tecnologia de ponta, reflete o ritmo de crescimento da marca.

Atualmente, a operação da BYD em solo baiano já movimenta um contingente expressivo. O quadro atual soma cerca de 7,7 mil trabalhadores, divididos entre duas frentes estratégicas:

Funcionários diretos: aproximadamente 4 mil colaboradores já integram o quadro fixo da montadora.

Equipes de infraestrutura: cerca de 3.700 profissionais atuam na construção e montagem da planta civil e expansão das unidades industriais.

O salto para os 10 mil empregos

Entrada da fábrica em Camaçari - Foto: Divulgação BYD

A montadora projeta uma curva ascendente de contratações para os próximos meses. Com a inauguração iminente das áreas de estamparia, solda e pintura — unidades essenciais para a fabricação local — a empresa intensificou o processo de treinamento e capacitação de mão de obra local.

"Nós não estamos apenas construindo uma linha de montagem, estamos erguendo um ecossistema. A meta de 10 mil trabalhadores até o final de 2026 é um compromisso inegociável com a Bahia. Quando digo que contratamos todos os dias, é porque a demanda de capacitação é gigante e queremos que a mão de obra baiana seja a protagonista dessa transformação industrial", revelou Baldy.

Sobre o impacto da infraestrutura na contratação, ele disse que "as obras civis são o primeiro passo, mas o grande motor virá agora com a inauguração da estamparia, solda e pintura. É aí que o volume de contratações ganha escala. Estamos treinando pessoas para operarem tecnologia de ponta, porque o nosso padrão de qualidade global não admite nada menos do que excelência. O baiano que entra hoje na fábrica está sendo preparado para o futuro da indústria automotiva mundial", afirmou.

O VP da gogante chinesa disse ainda que Camaçari é o coração estratégico da BYD nas Américas. "Ter 10 mil pessoas trabalhando diretamente na nossa operação não é apenas um número de relatório, é a prova de que a nossa confiança na economia da Bahia e na capacidade técnica dos nossos profissionais é total. Estamos transformando a região no maior hub de veículos elétricos e híbridos da América Latina, e esse feito terá a marca e o suor de 10 mil brasileiros".



Compromisso com a "riqueza verde"

Além da geração de empregos, Balddy destacou que a operação em Camaçari será o pilar da tecnologia híbrida plug-in flex. "O objetivo é que os veículos produzidos na Bahia adotem o etanol como combustível principal, combinando a sustentabilidade da bateria 100% elétrica com a eficiência da "riqueza verde" brasileira, reduzindo substancialmente a emissão de carbono", finalizou.