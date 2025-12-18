Menu
AUTOS
AUTOS

Caoa Chery convoca recall dos Tiggo 5X e Tiggo 7 por risco de incêndio

Alguns exemplares dos dois SUVs foram fabricados com erro

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

18/12/2025 - 8:25 h
Tiggo 7 Pro Híbrido 48 V da Caoa Chery
Tiggo 7 Pro Híbrido 48 V da Caoa Chery

A Caoa Cherry convocou proprietários de veículos Tiggo 5X Pro Híbrido e Tiggo 7 Pro Híbrido 48 V para um recall. Os convocados foram os carros ano/modelo 2022/2023 a 2025/2026.

De acordo com comunicado da Caoa Cherry em seu próprio site, alguns exemplares dos dois SUVs foram fabricados com torque abaixo do recomendado para o conector da bateria, gerando risco de incêndio.

A Caoa Chery indicou que os motoristas deverão agendar atendimento em qualquer concessionária. A verificação da peça é gratuita e feita em cerca de uma hora. Se necessário, será feito o ajusto do toque nos terminais e aterramento da bateria de 48V.

Os terminais da bateria de 48 volts não estarem fixos geram riscos como:

  • Falhas no sistema de start-stop
  • Derretimento parcial de componentes plásticos como acabamento da bateria e chicote elétrico da região
  • Odor de material queimado
  • Princípio de incêndio restrito à região da bateria.

Recall e verificação

Os veículos que devem ser verificados são:

Tiggo 5X Pro Híbrido – ano/modelo 2022 a 2025, fabricados entre 15 de junho de 2022 e 26 de setembro de 2025, chassis PB036056 a TB084508;

Tiggo 7 Pro Híbrido 48V – ano/modelo 2022 a 2025, fabricados entre 15 de junho de 2022 e 13 de outubro de 2025, chassis PB004900 a TB075645.

A CAOA disponibilizou uma Central de Atendimento para tirar dúvidas dos motoristas, pelo telefone 08007724379 ou pelo site https://caoachery.com.br.

