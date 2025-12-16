REESTRUTURAÇÃO
Fim do elétrico? Gigante montadora cancela projetos e para produção
Montadora cancela caminhonete elétrica, converte fábricas e aposta em híbridos para alcançar lucratividade até 2029
Por Jair Mendonça Jr
A Ford Motor Company anunciou um encargo de reestruturação de US$ 19,5 bilhões, a maior parte deles no quarto trimestre. O anuncio foi feito por meio de um comunicado, na última segunda, 15.
A decisão envolve a redução dos investimentos em veículos elétricos (VEs) e o redirecionamento de capital para outros segmentos de mercado.
A montadora ajustou seu cronograma de produção e cancelou projetos de VEs, Entre as medidas, a montadora interrompeu a produção da picape F-150 Lightning elétrica e cancelou o desenvolvimento de um SUV e um caminhão elétricos.
A estratégia de capitalização da Ford, conforme anunciado, inclui maior investimento em veículos híbridos e modelos a gasolina com autonomia estendida.
A companhia planeja concentrar recursos em áreas onde possui vantagens competitivas, como picapes, vans comerciais e SUVs de grande porte.
“A realidade mudou e estamos redirecionando investimentos para áreas com maior retorno,” afirmou o CEO Jim Farley.
O encargo financeiro reflete a desvalorização de ativos e a redução da escala dos planos de eletrificação.
A Ford vai parar a produção na fábrica de baterias para veículos elétricos em Glendale, Kentucky, que passará por uma transformação de US$ 2 bilhões para produzir células para armazenamento de energia para a rede elétrica.
Os 1.600 funcionários da fábrica serão demitidos durante a reforma, mas a empresa planeja contratar 2.100 pessoas para o novo negócio quando a unidade reabrir em 2027.
