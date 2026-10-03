Carro da Xiaomi tem teto que sobe, cama e projetor; veja como funciona

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A Xiaomi, conhecida mundialmente pelos celulares, decidiu levar sua tecnologia para além das telas. A empresa lançou na China o SkyNomad N90 Max Studio, um SUV que pode se transformar em uma espécie de casa sobre rodas.

O modelo tem teto elétrico que sobe, banco que vira cama, projetor e estrutura para dormir. A versão equipada com o teto custa 299.900 yuans, cerca de US$ 44 mil, e as primeiras entregas devem começar até o fim de 2026.

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A novidade também chamou a atenção de brasileiros nas redes sociais. Um casal de influenciadores publicou um vídeo sobre o veículo durante uma passagem pela China, e o modelo rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

Teto elétrico vira espaço para dormir

Um dos principais diferenciais do SUV está justamente no teto. A estrutura pode ser elevada por meio de um comando elétrico, criando um compartimento adicional na parte superior do veículo.

O sistema, porém, só pode ser acionado com o carro parado e fora de vias públicas, segundo a Xiaomi.

Quando aberto, o espaço mede 2,11 metros por 98 centímetros e conta com colchão, janelas, tomadas e saída de ar-condicionado.

O veículo ainda permite transformar a parte interna em outro espaço para dormir. O banco da segunda fileira pode ser rebatido e formar uma cama de 1,87 metro por 1,24 metro.

Carro também tem projetor

A experiência de acampamento dentro do SUV vai além da cama.

O N90 Max Studio também conta com piso aquecido e uma tela de 30 polegadas que funciona como projetor.

Apesar da estrutura, a Xiaomi não classifica o veículo como motorhome. A empresa apresenta o modelo como um “estúdio móvel”.

SUV pode rodar até 1.705 km

Diferentemente dos modelos totalmente elétricos da marca, o SkyNomad utiliza uma combinação de bateria e motor a gasolina responsável apenas pela geração de energia.

O sistema faz parte de uma configuração que tem presença no mercado de SUVs familiares na China e diferencia o lançamento dos modelos elétricos SU7 e YU7.

De acordo com o ciclo chinês de testes, o N90 Max consegue percorrer 464 quilômetros utilizando apenas a bateria. Considerando também a energia gerada pelo motor a gasolina, a autonomia chega a 1.705 quilômetros.

Esses números, porém, podem ser diferentes no uso cotidiano. Testes e análises europeias já apontaram uma autonomia elétrica menor em condições reais.

1 de 4 SkyNomad N90 Max Studio | Foto: Divulgação

2 de 4 SkyNomad N90 Max Studio | Foto: Divulgação

3 de 4 SkyNomad N90 Max Studio | Foto: Divulgação

4 de 4 SkyNomad N90 Max Studio | Foto: Divulgação

Quanto custa o carro da Xiaomi?



A versão N90 Max Studio, equipada com o teto que sobe, foi lançada por 299.900 yuans, aproximadamente US$ 44 mil.

A Xiaomi também oferece uma versão de sete lugares sem o sistema de teto elevado. Nesse caso, o preço é de 269.900 yuans.

Xiaomi vai vender o carro no Brasil?

Por enquanto, não.

A Xiaomi informou que a linha SkyNomad será comercializada apenas na China e não anunciou planos para exportar o modelo para outros mercados.

O lançamento, porém, mostra que a empresa está ampliando sua atuação para além do mercado de eletrônicos e celulares, entrando também no segmento automotivo com veículos que apostam em tecnologia e soluções para diferentes usos.