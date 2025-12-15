Carro popular vai receber motor híbrido para sobreviver no mercado

Volkswagen Polo pode sofrer mudanças drásticas para se salvar no mercado - Foto: Divulgação | Volkswagen

A montadora alemã Volkswagen vem voltando seus olhares para o mercado dos elétricos, com o desenvolvimento do ID, modelo do Polo totalmente movido a eletricidade. Porém, ao mesmo tempo, a fabricante não quer abandonar os carros a combustão, adotando medidas drásticas sobre o mesmo, transformando o Polo a combustão em híbrido.

Em uma entrevista cedida recentemente à revista automotiva britânica Auto Express, o chefe de vendas, marketing e pós-vendas da marca na Europa, Martin Sander, confirmou que o carro popular será fortemente atualizado, com novos visuais e mecânicas.

“Para competir na Europa, precisamos atender a todo o continente. A Noruega é 100% elétrica, mas o sul da Europa é bem diferente. Em lugares como a Itália, apenas 10% dos veículos são elétricos. E ainda precisamos oferecer aos nossos clientes o tipo de carro que eles querem comprar, independentemente da região ou preferência", disse Sander.

Ponto de vista técnico

De um ponto de vista técnico, o destaque vai ficar por conta da oferta de vários modelos híbridos inéditos sendo vendidos. Ao que tudo indica, o Polo vai receber os mesmos sistemas já utilizados no Golf e no T-Roc vendidos na europa.

Ou seja, um conjunto híbrido leve (MHEV) de 48 Volts, e, talvez, outro híbrido pleno (HEV).

As mudanças vão ser promovidas na atual plataforma MQB A0, que oferece, apesar da idade, a vantagem de acomodar motores de diferentes especificações.

Volkswagen Polo pode se tornar híbrido para se adaptar ao mercado | Foto: Divulgação | Volkswagen

Detalhes

Ainda não se tem detalhes sobre quais conjuntos serão utilizados, porém, o T-Roc vendido atualmente oferece duas configurações para o sistema MHEV de 48 Volts, sempre com um motor 1.5 TSI Evo2 a gasolina.

A primeira versão gera 116 cavalos de potência e a segunda, um pouco mais, chegando a 150 cv.

Todas são ligadas a um câmbio automatizado DSG de sete marchas, dupla embreagem e caixa banhada a óleo.

É suposto que o Polo híbrido não destoa disso, podendo ter o mesmo sistema elétrico e câmbio aliados ao motor 1.0 TSI.

Mercado no Brasil?

Ainda não foi confirmado se a versão híbrida do Polo será transferida para o Brasil, porém a tendência é de que sim.

O que explica isso é a movimentação da Volkswagen, que vem prometendo diversos lançamentos de produtos híbridos e flex a partir de 2026.

Mudanças no visual

Para receber as novas versões híbridas, o Polo vai passar por um reestilização. Seu visual original, datado de 2021, será repaginado e terá uma influência direta dos lançamentos recentes, T-Roc e o elétrico ID Polo.

Somado a isso, a Volkswagen diz que essas mudanças serão baseadas em uma filosofia: "sólida, agradável e com um toque especial".

Especificações de como o novo modelo será ainda não foram divulgadas, porém, tudo indica que as novidades serão aplicadas tanto no conjunto frontal quanto na traseira.

Já no interior, materiais de melhor qualidade farão parte do acabamento e grandes avanços tecnológicos estão envolvidos na reestilização do Polo, especialmente no que tange aspectos de conectividade e entretenimento.