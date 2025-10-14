Carro queridinho do Brasil terá novo visual nas próximas gerações

Corolla Concept, carro que deve ditar o design dos modelos da Toyota. - Foto: Divulgação | Toyota

O design da próxima geração do sedã médio japonês, o Toyota Corolla, terá seu novo visual divulgado na edição de 2025 do “Japan Mobility Show”, conhecido popularmente como Salão de Tóquio. O carro nomeado como Corolla Concept é um dos principais pontos da exposição, antecipando o visual por outros lançamentos da montadora.

Em resumo, o veículo exibe linhas que remetem a geração mais jovem e dinâmica, destoando do conservadorismo comum do Corolla.

Por mais que os conceitos sejam chamativos de forma proposital, tudo indica que boa parte da ousadia vai seguir no carro de produção.

Como vai ficar o carro?

O carro segue como um sedan comum, porém com elementos incomuns em sua carroceria. Que é o caso da falta de um vidro traseiro.

Na dianteira, o que chama a atenção são os faróis sofisticados com uma diagramação das luzes diferenciada. O conjunto terá LEDs verticais no para-choque, uma barra horizontal com elementos pixelados e luzes principais recortadas justas ao capô.

Corolla Concept, carro que deve ditar o design dos modelos da Toyota. | Foto: Divulgação | Toyota

O novo visual resulta em uma aparência agressiva e mostra uma evolução sobre o design atualmente utilizado na linha dos elétricos da linha “bZ” da marca.

Já na parte traseira do veículo tem um formato retangular e distribui suas lanternas de forma interligadas.

Corolla Concept, carro que deve ditar o design dos modelos da Toyota. | Foto: Divulgação | Toyota

De perfil, o carro apresenta uma possível entrada de carregador na área do para-lamas esquerdo, indicando talvez uma motorização elétrica. Além disso, o veículo apresenta painéis laterais esculpidos e maçanetas do tipo “semi-ocultas”.

Corolla Concept, carro que deve ditar o design dos modelos da Toyota. | Foto: Divulgação | Toyota

Mais detalhes do design do carro serão divulgados no final do mês de outubro deste ano no Japan Mobility Show.

Nova família Corolla

Além do sedã, antecipado agora com o conceito, a família Cross também vai ter sua carroceria alterada. O modelo ainda não foi antecipado de forma virtual, porém a própria Toyota já confirmou que a segunda geração está em desenvolvimento e será mais ousada que a atual.

De acordo com a montadora, o desenho geral vai ser mais "vibrante e inovador" visando agradar compradores de diversas regiões. Com isso, é possível que o Corolla Cross siga a mesma linha de design mostrado pelo Concept.

Mecanicamente, ele deve adotar, no Brasil, um conjunto híbrido flex do tipo plug-in, especialmente desenvolvido ao mercado nacional.

Sedã mais vendido no nordeste

O Toyota Corolla domina, de forma superior, às vendas dos carros usados no nordeste, aparecendo em primeiro nas categorias de:

0 a 3 anos;

4 a 8 anos;

9 a 12 anos.

O Índice de Veículos Usados (IVU) Nordeste, elaborado pelo Data OLX Autos, do Grupo OLX, em parceria com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), revelou os modelos mais procurados e vendidos no mercado regional.