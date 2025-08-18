Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARROS

Carros econômicos que vão salvar seu bolso em 2025; confira

Entenda por que escolher um carro econômico faz diferença no seu bolso e no planeta

Por Luan Julião

18/08/2025 - 16:14 h
Híbridos e elétricos ganham destaque
Híbridos e elétricos ganham destaque -

Em 2025, dirigir de forma econômica deixou de ser apenas uma opção e passou a ser uma necessidade. Com o aumento constante dos preços dos combustíveis e a crescente preocupação com a sustentabilidade, consumidores buscam veículos que ofereçam baixo consumo e tecnologias avançadas, sem abrir mão do conforto e da segurança. Atentas a essa demanda, as montadoras estão lançando modelos que unem economia, inovação e desempenho.

Modelos que se destacam no mercado

Entre os carros mais populares, híbridos e elétricos ganham cada vez mais espaço:

  • Toyota Prius: pioneiro em tecnologia híbrida, continua sendo referência em economia de combustível e confiabilidade.
  • Honda Insight: combina design moderno e recursos tecnológicos, proporcionando uma condução suave e eficiente.
  • Chevrolet Bolt: líder entre os elétricos, se destaca pelo alcance da bateria e pelo baixo custo de manutenção.
  • Nissan Leaf: reconhecido pelo conforto, segurança e boa relação entre preço e eficiência energética.

Híbrido ou elétrico: qual a melhor escolha?

A escolha entre veículos híbridos e elétricos depende do estilo de vida do motorista e da infraestrutura disponível. Carros elétricos apresentam alta eficiência e menor impacto ambiental, sendo ideais para trajetos urbanos com fácil acesso a pontos de recarga. Já os híbridos oferecem maior autonomia, combinando motor elétrico e a combustão tradicional, o que facilita viagens longas sem depender de recargas constantes.

Leia Também:

CAOA define 3 carros que serão produzidos em nova parceria com chineses
Citroën confirma o retorno da versão XTR em novos modelos
Motores aquecidos: orla de Pituaçu terá carreata e exposição de carros

Para quem roda grandes distâncias diariamente, os híbridos podem ser mais vantajosos. Já nos centros urbanos, onde o tráfego intenso é comum, os elétricos tendem a gerar economia a longo prazo.

Como medir a eficiência de um veículo

  • Ao avaliar a eficiência de um carro econômico, é importante considerar:
  • Consumo de combustível ou energia: quilometragem por litro ou autonomia por carga de bateria.
  • Emissões: modelos eficientes tendem a emitir menos poluentes.
  • Manutenção: custos reduzidos tornam a posse de um veículo econômico mais vantajosa.

O futuro da mobilidade eficiente

O setor automobilístico continua inovando, e até 2025 novos avanços prometem transformar ainda mais os carros econômicos. Tecnologias de assistência ao motorista e sistemas inteligentes de gestão de energia aprimoram tanto a experiência do usuário quanto a eficiência do veículo.

Com foco na redução do impacto ambiental e na otimização de custos, o futuro dos carros econômicos indica um caminho sustentável e promissor, refletindo uma mudança global rumo a mobilidade mais consciente e eficiente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Híbridos e elétricos ganham destaque
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Híbridos e elétricos ganham destaque
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Híbridos e elétricos ganham destaque
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

Híbridos e elétricos ganham destaque
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

x