EXPANSÃO
Com presença de Rui Costa e Jerônimo, BYD inaugura mais uma concessionária
Ações simbolizam um novo capítulo na expansão da mobilidade elétrica na Amazônia
Por Jair Mendonça Jr
A BYD inaugurou nesta segunda, 10, a concessionária em Belém (PA), durante o primeiro dia oficial da COP30.
Leia Também:
A agenda contou com a participação do presidente da BYD no Brasil, Tyler Li, e do vice-presidente Sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Na ocasião, a BYD entregou o Song Pro edição COP30, primeiro híbrido-flex desenvolvido no Brasil.
A iniciativa faz parte da doação de 30 unidades unidades híbridas-flex destinadas ao uso durante a conferência e que, depois, serão utilizadas nas frotas de escolas e instituições públicas locais.
As ações simbolizam um novo capítulo na expansão da mobilidade elétrica na Amazônia e a aposta da BYD na região como palco da mobilidade limpa e da inovação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes