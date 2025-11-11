Com presença de Rui Costa e Jerônimo, BYD inaugura mais uma concessionária

Na ocasião, a BYD entregou o Song Pro edição COP30, primeiro híbrido-flex desenvolvido no Brasil - Foto: Divulgação BYD

A BYD inaugurou nesta segunda, 10, a concessionária em Belém (PA), durante o primeiro dia oficial da COP30.

A agenda contou com a participação do presidente da BYD no Brasil, Tyler Li, e do vice-presidente Sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Na ocasião, a BYD entregou o Song Pro edição COP30, primeiro híbrido-flex desenvolvido no Brasil.

A iniciativa faz parte da doação de 30 unidades unidades híbridas-flex destinadas ao uso durante a conferência e que, depois, serão utilizadas nas frotas de escolas e instituições públicas locais.

As ações simbolizam um novo capítulo na expansão da mobilidade elétrica na Amazônia e a aposta da BYD na região como palco da mobilidade limpa e da inovação.