Décima edição do Rally da Chapada define data e cidade sede; confira

Evento realiza gincana automotiva realizada em estradas do município - Foto: Divulgação

A cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, sedia a 10ª edição do Rally da Chapada no dia 25 de abril. O evento consiste em uma gincana automotiva realizada em estradas do município, com categorias para veículos Turismo 4x2 e Adventure 4x4.

A prova tem o aval da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB). O percurso integra atividades de cunho social e ambiental, a exemplo do plantio de mudas de espécies nativas da região.

De acordo com a organização, o trajeto é planejado para o tráfego em vias rurais, priorizando a observação da geografia local e do patrimônio histórico vinculado ao ciclo do garimpo.

Inscrição

Pilotos devem ter idade mínima de 18 anos e apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o veículo. Para a função de navegador, a idade mínima permitida é de 16 anos.

É autorizada a presença de acompanhantes no carro, incluindo crianças a partir de 8 anos, mediante autorização legal dos responsáveis. A participação exige a filiação da dupla (piloto e navegador) junto à FAB.