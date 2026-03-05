Menu
HOME > AUTOS
CHAPADA DIAMANTINA

Décima edição do Rally da Chapada define data e cidade sede; confira

Participação exige a filiação da dupla (piloto e navegador) junto à FAB

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/03/2026 - 11:36 h

Evento realiza gincana automotiva realizada em estradas do município
A cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, sedia a 10ª edição do Rally da Chapada no dia 25 de abril. O evento consiste em uma gincana automotiva realizada em estradas do município, com categorias para veículos Turismo 4x2 e Adventure 4x4.

Leia Também:

Mucugê se despede de Dona Nena: cozinheira histórica morre aos 85 anos
Turismo rural, cafés e música: o que esperar da Ruraltur 2025 em Mucugê
Revista “Ruy: do Sonho à Realidade” é lançada em Mucugê

A prova tem o aval da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB). O percurso integra atividades de cunho social e ambiental, a exemplo do plantio de mudas de espécies nativas da região.

De acordo com a organização, o trajeto é planejado para o tráfego em vias rurais, priorizando a observação da geografia local e do patrimônio histórico vinculado ao ciclo do garimpo.

Imagem ilustrativa da imagem Décima edição do Rally da Chapada define data e cidade sede; confira
| Foto: Divulgação

Inscrição

Pilotos devem ter idade mínima de 18 anos e apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o veículo. Para a função de navegador, a idade mínima permitida é de 16 anos.

É autorizada a presença de acompanhantes no carro, incluindo crianças a partir de 8 anos, mediante autorização legal dos responsáveis. A participação exige a filiação da dupla (piloto e navegador) junto à FAB.

Tags:

mucugê Rally da Chapada

Ver todas

x