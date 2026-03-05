CHAPADA DIAMANTINA
Décima edição do Rally da Chapada define data e cidade sede; confira
Participação exige a filiação da dupla (piloto e navegador) junto à FAB
Por Jair Mendonça Jr
A cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, sedia a 10ª edição do Rally da Chapada no dia 25 de abril. O evento consiste em uma gincana automotiva realizada em estradas do município, com categorias para veículos Turismo 4x2 e Adventure 4x4.
A prova tem o aval da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB). O percurso integra atividades de cunho social e ambiental, a exemplo do plantio de mudas de espécies nativas da região.
De acordo com a organização, o trajeto é planejado para o tráfego em vias rurais, priorizando a observação da geografia local e do patrimônio histórico vinculado ao ciclo do garimpo.
Inscrição
Pilotos devem ter idade mínima de 18 anos e apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o veículo. Para a função de navegador, a idade mínima permitida é de 16 anos.
É autorizada a presença de acompanhantes no carro, incluindo crianças a partir de 8 anos, mediante autorização legal dos responsáveis. A participação exige a filiação da dupla (piloto e navegador) junto à FAB.
