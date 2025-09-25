Menu
BAHIA
BAHIA

Mucugê se despede de Dona Nena: cozinheira histórica morre aos 85 anos

Dona Nena era a dona do restaurante mais antigo da região

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/09/2025 - 17:59 h
Morre histórica cozinheira de Mucugê, Dona Nena
A comunidade gastronômica de Mucugê sofreu uma perda nesta quinta-feira, 25, data em que a histórica cozinheira Ana Silva Luz Nunes, apelidada carinhosamente como Dona Nena, faleceu aos 85 anos.

Dona Nena era a dona de um dos restaurantes mais antigos e tradicionais de Mucugê, que funciona no mesmo local de onde se iniciou, há 48 anos, quando passou a receber pessoas em sua casa para que pudessem almoçar.

O restaurante se localiza na principal rua do centro histórico de Mucugê, funcionando todos os dias no horário do almoço.

Velório

Seu velório vai acontecer ainda nesta quinta-feira, na Igreja Adventista de Mucugê, a partir das 23h 30. Já o culto fúnebre se inicia às 9h do dia seguinte, sexta-feira, 26. E o sepultamento acontece logo em seguida, às 10h no Cemitério Santa Isabel, em Mucugê.

Em nota, o Centro Educacional Lapidar prestou seus sentimentos a Dona Nena.

“É com tristeza que a Escola Lapidar despede dessa pessoa tão querida, sua força e dedicação nos inspiraram por muitos anos, e sua presença iluminou nossos dias. Uma mulher à frente de seu tempo, uma verdadeira guerreira e símbolo de empoderamento. Sempre decidida, ela foi um ser humano incrível, que esteve ao lado de muitos que precisaram de seu apoio e carinho. Dona Nena sabia temperar a vida com os ingredientes mais especiais: amor e bondade, assim como nas suas receitas que nos confortavam a alma.

Que ela encontre o merecido descanso eterno, cercada de paz. Sentiremos sua falta, mas levaremos para sempre conosco seu exemplo de força e generosidade.

Te amamos, Dona Nena. Embora sua partida deixe um vazio, as memórias e o amor que você compartilhou permanecerão eternos em nossos corações. Sua luz sempre brilhará em nossas vidas.”

| Foto: Divulgação

