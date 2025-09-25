Amargosa é destaque em ranking estadual de gestão da Firjan

Ex-prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro - Foto: Divulgação

A cidade de Amargosa, localizada no Recôncavo baiano, aparece entre as 15 primeiras colocadas em um ranking da Federação das Indústrias Rio de Janeiro (Firjan), que avalia a saúde das finanças municipais no país.

O município está na 14ª colocação do Índice Firjan de Gestão Fiscal, entre as cidades da Bahia. A classificação foi alcançada em 2024 na gestão do então prefeito Júlio Pinheiro (PT) — o petista, atualmente, é Secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI).

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme o levantamento, Amargosa foi bem avaliada nos indicadores de economia, gastos com pessoal, liquidez e investimento público no estado. "Nossos colaboradores sempre se empenharam muito na nossa proposta de construção de um trabalho coletivo de acordo com o modo petista de governar, apostando no desenvolvimento da cidade ao mesmo tempo em que prioriza a melhoria da qualidade de vida do povo", afirmou Júlio Pinheiro.

De acordo com ele, a marca da gestão está retratada em todo município e refletida entre os moradores. "Estamos em Amargosa todos muito orgulhosos dessa conquista, de ter dado passos importantes e grandes saltos para fazer do nosso município cada vez melhor para o seu povo. E o resultado não vemos apenas em números, em índices, em pesquisas, podemos andar por Amargosa e ver o quanto a cidade se desenvolveu nos últimos nove anos", finalizou.

A TARDE Educação promove formações para professores de Amargosa

“A experiência que vivenciamos dialoga diretamente com a perspectiva dos multiletramentos”. O relato é de Mayara Sampaio, coordenadora das Escolas em Tempo Integral do município de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, que participou das formações continuadas promovidas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Voltado aos profissionais da educação da rede municipal de ensino, as atividades foram conduzidas pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação Márcia Firmino, e pela pedagoga do A TARDE Educação e doutoranda em Educação Anna Izabel Muniz.

Para o pedagogo da Escola Municipal Leobino Pimentel e professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Edson Carlos, o encontro reforçou a importância do letramento.

Durante os encontros, os profissionais discutiram o elo entre educação e comunicação, com ênfase na formação de professores por meio da utilização do jornal como recurso pedagógico em sala de aula.