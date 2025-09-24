A TARDE Educação promove formações para professores de Amargosa - Foto: Anna Izabel Muniz

“A experiência que vivenciamos dialoga diretamente com a perspectiva dos multiletramentos”. O relato é de Mayara Sampaio, coordenadora das Escolas em Tempo Integral do município de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, que participou das formações continuadas promovidas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Voltado aos profissionais da educação da rede municipal de ensino, as atividades foram conduzidas pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação Márcia Firmino, e pela pedagoga do A TARDE Educação e doutoranda em Educação Anna Izabel Muniz.

Para o pedagogo da Escola Municipal Leobino Pimentel e professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Edson Carlos, o encontro reforçou a importância do letramento.

Pedagogo Edson Carlos | Foto: Anna Izabel Muniz

“Os alunos já trazem seus conhecimentos prévios para a escola. A partir desse processo, fui adentrando a alfabetização para que eles pudessem se apropriar dos códigos da língua e da escrita. Percebi seus conhecimentos em torno, principalmente, a partir da necessidade que tinham de aprender a ler e escrever. Como são [estudantes] do campo, eles falam muito da relação na cidade”, disse.

Durante os encontros, os profissionais discutiram o elo entre educação e comunicação, com ênfase na formação de professores por meio da utilização do jornal como recurso pedagógico em sala de aula.

Pedagoga Josicleide dos Santos | Foto: Anna Izabel Muniz

“A formação contempla e possibilita que nós professores tenhamos um olhar mais crítico em relação a essa temática para que venhamos contribuir realmente para o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes”, afirmou a pedagoga da Escola Municipal Professor Edelzuito Soares, Josicleide dos Santos.



