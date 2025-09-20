Turismo rural, cafés e música: o que esperar da Ruraltur 2025 em Mucugê

Mucugê receberá feira gratuita - Foto: Divulgação

A cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, será palco da Ruraltur 2025 – Feira de Turismo Rural da Bahia, entre os dias 25 e 27 de setembro. O evento gratuito promete reunir experiências autênticas da vida no interior, com gastronomia, cultura popular, ecoturismo e música.

Com programação diversificada, a feira se consolida como um espaço de valorização do turismo rural e das comunidades locais.

Visitantes poderão conhecer roteiros de base comunitária, participar de oficinas gastronômicas, degustar cafés especiais, assistir a apresentações culturais e acompanhar debates sobre empreendedorismo, sustentabilidade e inovação no setor.

A abertura oficial acontece no dia 25, às 18h30, seguida de uma palestra-show com o ator Luis Miranda, que abordará o tema “Empreender com Sorriso”. A noite termina com show da cantora Priscilla Dantas.

Nos dias seguintes, o público terá acesso a seminários sobre turismo criativo, frutas vermelhas e indicações geográficas, além de debates sobre observação de aves, rotas turísticas da Chapada e o futuro do turismo rural no Brasil. A programação inclui ainda oficinas de cozinha-show com chefs convidados e degustações técnicas de cafés no Instituto Sincorá.

Atrações musicais farão parte da feira

A música e a cultura popular também terão espaço de destaque. Entre as atrações estão o Balé das Histórias de Mucugê, o Reisado de Mucugê, o espetáculo Somos Todos José e shows de artistas como Joca e os Capônicos, Geisilane Oliveira, Sandro Rocha e Matheus Boa Sorte.

O encerramento será no sábado (27), com palestra do chef Rodrigo Oliveira, sobre “Gastronomia como Experiência”, e show especial de Matheus Boa Sorte antes da apresentação final.

A Ruraltur 2025 busca atrair tanto turistas quanto profissionais do setor, conectando iniciativas de turismo rural e comunitário em um dos destinos mais encantadores do Brasil. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, e a inscrição deve ser feita antecipadamente.

Serviço:

Local: Mucugê, Chapada Diamantina – BA

Data: 25 a 27 de setembro de 2025

Entrada gratuita (inscrição obrigatória)

Programação completa no site oficial da Ruraltur.