Salvador recebe artistas internacionais para a Residência Vila Sul

Henry Weekes é um dos participantes - Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira, 22, o Goethe-Institut Salvador inicia oficialmente o terceiro e último ciclo da Residência Vila Sul em 2025. Esta etapa final reúne quatro artistas de diferentes países e áreas de atuação, que desenvolvem projetos voltados para identidade, memória, espiritualidade, alimentação, música e criação coletiva.

O grupo chega à cidade no dia 20 e permanecerá por dois meses em um processo de imersão e intercâmbio artístico-cultural.

Artistas internacionais em Salvador

Entre os participantes, o músico e radialista Henry Weekes, radicado em Berlim, busca reconectar-se com sua herança brasileira. Inspirado pelo jazz, folclore e mitologia, seu trabalho mistura improvisação, gravações de campo e performances site-specific. “É também uma oportunidade única de mergulhar nas sonoridades de uma cidade musical tão especial”, celebra.

A artista visual, documentarista e educadora Nyancho NwaNri pretende dialogar com guardiões da cultura e lideranças comunitárias para aprofundar sua pesquisa sobre tradições e memórias coletivas. Seus trabalhos atravessam a espiritualidade africana, culturas tradicionais e questões ambientais.

Também integra o grupo a artista visual, curadora e pesquisadora Karina Griffith, que transita entre cinema, performance e instalação. Professora na Universidade de Artes de Berlim e curadora do Fórum Expandido da Berlinale, Griffith pesquisa formas alternativas de narrar e arquivar histórias.

“Estou ansiosa para trabalhar com as mãos e me envolver com comunidades negras brasileiras para assistir filmes, fazer crochê e considerar a sustentabilidade de práticas e conhecimentos interseccionais e incorporados”, revela.

A especialista em teatro contemporâneo de marionetes Camille Banville, também conhecida como Mila, traz para Salvador o projeto Fofocas Comestíveis, que explora as consequências da indústria alimentícia nas Américas por meio de objetos comestíveis em cena. Cofundadora do coletivo Les Cabinettes, no Canadá, sua pesquisa busca usar a performance como ferramenta de reflexão e empoderamento coletivo.

Segundo Leonel Henckes, diretor de operações do Programa de Residência Vila Sul o projeto se tornou um ponto de encontro: “A Vila Sul se tornou um ponto de encontro fundamental para artistas de diferentes origens. Aqui, o processo criativo ganha novas camadas ao se conectar com a história, a música e a vitalidade cultural pulsante da cidade.”