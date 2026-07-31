Dia dos Pais: shopping terá exposição de carros antigos e sorteios

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, inicia neste domingo, 02, a campanha de Dia dos Pais com a exposição de carros antigos "Clássicos como Seu Pai".

O evento ocorre no galpão de eventos, das 11h às 17h, com expectativa de reunir mais de cem veículos históricos, como Fusca, Opala e Omega. A entrada é gratuita.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação segue até o dia 9 de agosto e inclui apresentações culturais de escolas na praça de Alimentação, show de samba com Viny Oliveira no Dia dos Pais e atrações interativas para o público.

Agenda de eventos no shopping

Programação segue até o dia 9 de agosto e inclui apresentações culturais de escolas - Foto: Yuri Couto

2 de agosto (11h às 17h ): Exposição de carros antigos no galpão de eventos.

7 de agosto (12h às 20h) : Apresentações da Escola COC na Praça de Alimentação.

: Apresentações da Escola COC na Praça de Alimentação. 8 de agosto (10h às 12h30 e 13h30 às 19h) : Apresentações da Escola PED na Praça de Alimentação.

: Apresentações da Escola PED na Praça de Alimentação. 9 de agosto (13h às 15h) : Show de samba com Viny Oliveira na Praça de Alimentação.

Atrações permanentes e campanha promocional

A campanha "Acelera Aê, Pai!" mantém atrações ativas até o encerramento do evento: