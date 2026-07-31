ENTRADA GRATUITA
Dia dos Pais: shopping terá exposição de carros antigos e sorteios
Além da programação, clientes em compras concorrem a três motos elétricas; saiba como participar
O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, inicia neste domingo, 02, a campanha de Dia dos Pais com a exposição de carros antigos "Clássicos como Seu Pai".
O evento ocorre no galpão de eventos, das 11h às 17h, com expectativa de reunir mais de cem veículos históricos, como Fusca, Opala e Omega. A entrada é gratuita.
A programação segue até o dia 9 de agosto e inclui apresentações culturais de escolas na praça de Alimentação, show de samba com Viny Oliveira no Dia dos Pais e atrações interativas para o público.
Agenda de eventos no shopping
- 2 de agosto (11h às 17h): Exposição de carros antigos no galpão de eventos.
- 7 de agosto (12h às 20h): Apresentações da Escola COC na Praça de Alimentação.
- 8 de agosto (10h às 12h30 e 13h30 às 19h): Apresentações da Escola PED na Praça de Alimentação.
- 9 de agosto (13h às 15h): Show de samba com Viny Oliveira na Praça de Alimentação.
Atrações permanentes e campanha promocional
A campanha "Acelera Aê, Pai!" mantém atrações ativas até o encerramento do evento:
- Lounge do pai: espaço no piso L2 com consoles, jogos de corrida e área para colorir. O acesso é gratuito mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping, com tempo limite de 15 minutos por uso.
- Sorteio de scooters: a cada R$ 400 em compras realizadas no centro comercial, os clientes concorrem a três scooters elétricas autopropelidas. O cadastro das notas fiscais deve ser feito pelo site ou aplicativo oficial do shopping.