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ENTRADA GRATUITA

Dia dos Pais: shopping terá exposição de carros antigos e sorteios

Além da programação, clientes em compras concorrem a três motos elétricas; saiba como participar

Jair Mendonça Jr
Por
Evento vai reunir mais de cem veículos históricos, como Fusca, Opala e Omega
Evento vai reunir mais de cem veículos históricos, como Fusca, Opala e Omega - Foto: Reprodução internet

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, inicia neste domingo, 02, a campanha de Dia dos Pais com a exposição de carros antigos "Clássicos como Seu Pai".

O evento ocorre no galpão de eventos, das 11h às 17h, com expectativa de reunir mais de cem veículos históricos, como Fusca, Opala e Omega. A entrada é gratuita.

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A programação segue até o dia 9 de agosto e inclui apresentações culturais de escolas na praça de Alimentação, show de samba com Viny Oliveira no Dia dos Pais e atrações interativas para o público.

Agenda de eventos no shopping

Programação segue até o dia 9 de agosto e inclui apresentações culturais de escolas
Programação segue até o dia 9 de agosto e inclui apresentações culturais de escolas - Foto: Yuri Couto
  • 2 de agosto (11h às 17h): Exposição de carros antigos no galpão de eventos.
  • 7 de agosto (12h às 20h): Apresentações da Escola COC na Praça de Alimentação.
  • 8 de agosto (10h às 12h30 e 13h30 às 19h): Apresentações da Escola PED na Praça de Alimentação.
  • 9 de agosto (13h às 15h): Show de samba com Viny Oliveira na Praça de Alimentação.

Atrações permanentes e campanha promocional

A campanha "Acelera Aê, Pai!" mantém atrações ativas até o encerramento do evento:

  • Lounge do pai: espaço no piso L2 com consoles, jogos de corrida e área para colorir. O acesso é gratuito mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping, com tempo limite de 15 minutos por uso.
  • Sorteio de scooters: a cada R$ 400 em compras realizadas no centro comercial, os clientes concorrem a três scooters elétricas autopropelidas. O cadastro das notas fiscais deve ser feito pelo site ou aplicativo oficial do shopping.

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Dia dos Pais Parque Shopping Bahia

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