É seguro? Vídeo com churrasco de BYD viraliza na web; assista

Cada vez mais populares no Brasil, os carros elétricos estão sendo usados no país para finalidades que vão além de transportar os passageiros do ponto A ou ponto B. Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo de um homem usando a bateria de um BYD Dolphin Mini para fazerum churrasco.

Nas imagens, o veículo aparece abastecendo uma airfryer de energia enquanto pessoas ao redor degustam uma linguiça. Outro detalhe é que a cena ocorre na beira de um rio. Assista:

Após o vídeo viralizar, muitos questionaram a segurança da prática, mas a montadora chinesa avaliza o uso alternativo dos seus carros elétricos.

Recentemente, durante o lançamento do Yuan Pro, último lançamento da marca, o diretor de vendas da marca, Henrique Antunes, recebeu do apresentador e comediante Gabriel Louchard, no palco, uma xicara de café expresso produzido a partir de uma cafeteira ligada na energia do próprio carro.