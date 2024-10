SUV mais barato do Brasil: novo Citroën Basalt surpreende no preço

Novo Basalt - Foto: Divulgação / Citroën

A Citroën finalmente divulgou os detalhes do Basalt, seu principal lançamento do ano no Brasil. De todas as novidades, a que chamou mais atenção foi o preço: R$ 89.990 em sua versão de entrada.

“Este posicionamento extremamente competitivo mostra a importância que a Citroën dá à acessibilidade de seus produtos, democratizando uma mobilidade com estilo e conforto que até então só estava disponível em modelos superiores. Com o Basalt concluímos com chave de ouro o projeto C-Cubed, uma iniciativa inovadora que permitiu aos nossos clientes ter ao seu alcance veículos que se sobressaem em diversos aspectos, com a força do desenvolvimento e expertise da Stellantis na região”, afirma Felipe Daemon, Vice-Presidente da Citroën para a América do Sul.

Apostando no design de SUV Coupé, similar ao Fastback da Fiat, a Citroën promete que o Basalt entragará proporções elegantes e robustez.

A gama será composta por três versões: Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200, que serão complementadas pela exclusiva série especial de lançamento First Edition.

As cores disponíveis serão Cosmo Blue; vermelho Rouge Ruby; Prata Artense; Cinza Grático; preto Perla Nera; Branco Banquise — com a especial adição do tom perolizado Branco Nacré, exclusivo do Basalt First Edition. Na versão Shine também há a opção de teto bitom na cor Perla Nera.

O interior do carro é extremamente simples, apenas com a central multimídia de 10,25 polegadas saltando aos olhos. Ela já vem equipada com Android Auto e Apple Carplay. Abaixo dela, o ar-condicionado - digital em algumas versões.



O entre-eixos anunciado é de 2,64 m e os pneus de medida 205/65. Todas as versões já vem equipadas com rodas de liga-leve de 16 polegadas.

Outros ítens de série presentes em todas as versões são retrovisores, vidros e travas elétricas, câmera de ré, monitoramento inteligente da pressão dos pneus, painel digital colorido, alarme com comando na chave canivete, airbags laterais, faróis com DRL de LEDs e assistente de partida em rampa (inclusive para manobras de ré).

Outro grande destaque é o porta-malas de 490 litros.

Fiat com logo Citroën

A motorização do carro é inteira da Fiat em todas as versões. Na de entrada, vem o conhecido motor Firefly 1.0, que costuma equipar carros muito menores, como Argo e Mobi. O consumo desta versão na estrada, abastecido com gasolina, é de 14,6 km/l.

Pagando R$ 7 mil a mais, o cliente poderá equipar o carro com o turbo 200, já acostumado a carros de tamanho mais generoso, como o Fastback. Este vem com 130 cavalos que serão movidos pelo câmbio automático CVT.



Pós-venda

Outra promessa da Citroën é o apoio no pós-venda. As três primeiras manutenções periódicas na versão Feel 1.0 somam R$ 1.859, enquanto nos pacotes Feel e Shine Turbo o valor é de R$ 2.369. Além disso, as revisões podem ser adquiridas no momento da compra do veículo e diluídas no financiamento, agregando ainda mais valor ao Basalt em sua revenda.

Preços

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Feel: R$ 89.990

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Feel Turbo 200: R$ 96.990

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Shine Turbo 200: R$ 104.990

Novo SUV Coupe Citroën Basalt First Edition Turbo 200: R$ 107.390

Lista de itens de série e opcionais

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Feel

- Motor 1.0 Firefly e câmbio manual de cinco marchas

- Painel digital colorido de 7” customizável

- Airbags laterais dianteiros

- Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

- Câmera de ré

- Três entradas USB

- Luzes de condução diurna (DRL) com leds

- Seis alto-falantes

- Ar-condicionado

- Banco do motorista e volante com regulagem de altura

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

- Rodas de 16” de liga-leve com pneus 205/60

- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave canivete

- Alarme

- Bocal do combustível com destravamento elétrico

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Feel Turbo 200

Todos os itens da versão Feel mais:

- Motor Turbo 200 de até 130 cv

- Câmbio automático CVT com três modos de condução

Novo SUV Coupe Citroën Basalt Shine Turbo 200

Todos os itens da versão Feel Turbo 200 mais:

- Ar-condicionado digital

- Sensor de estacionamento traseiro

- Rodas de liga-leve de 16” diamantadas

- Faróis de neblina

- Limitador e controlador de velocidade

- Bancos e volante com revestimento premium

- Encostos de cabeça traseiros laterais com abas de apoio

- Skidplate dianteiro e traseiro

Opcional:

- Pintura bitom com teto Perla Nera

Novo SUV Coupe Citroën Basalt First Edition

Todos os itens da versão Shine Turbo 200 mais:

- Logotipos First Edition

- Faixa preta entre as lanternas

- Pintura Branco Nacré Perolizada (exclusiva)

- Rodas de liga-leve de 16” escurecidas

- Soleiras metalizadas

- Pedaleiras exclusivas

- Tapetes exclusivos

- Pintura bitom com teto Perla Nera