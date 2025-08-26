Menu
AUTOS
AUTOS

Elétrico da BYD beira os 500 km/h e bate recorde mundial

Yangwang U9 Track Edition entrega 3000 cavalos de potência e tomou o título de elétrico mais rápido do mundo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/08/2025 - 11:41 h
BYD bate recorde de carro elétrico mais rápido do mundo
BYD bate recorde de carro elétrico mais rápido do mundo

Tratado como um marco dos avanços tecnológicos da BYD nos últimos anos, o carro esportivo Yangwang U9 acaba de se tornar o veículo elétrico mais rápido do mundo. O recorde foi estabelecido com um exemplar na configuração Track Edition na pista de testes alemã, Papenburg.

Nas mãos do piloto alemão Marc Basseng, o modelo chegou a incríveis 472,41 km/h.

O marco anterior era do Rimac Nevera R, que chegou a 431,45 km/h em julho de 2025. Somado a isso, esse teste provou que a versão Track Edition é muito mais rápida que a versão padrão da Yangwang U9, que alcançou 391,94 km/h em 2024.

"No ano passado, pensei que tinha atingido o auge. Nunca imaginei que quebraria meu próprio recorde tão cedo – mas aqui estamos, na mesma pista, com novas tecnologias que tornaram isso possível", disse o piloto.

Entenda o Yangwang U9 Track Edition

O modelo é desenvolvido pela divisão superesportiva premium Yangwang, o U9 Track Edition é baseado na plataforma “e4” e com a arquitetura DiSus-X do U9.

A diferença entre esse e o modelo padrão é a plataforma veicular de 1200V, tratada como a primeira de tensão ultra-alta produzida em escala mundial. Além de um sistema de gerenciamento de temperatura para condições extremas.

Plataforma e4

A plataforma e4 é o primeiro sistema do mundo que suporta quatro motores elétricos de alto desempenho de 30.000 rpm, gerando potência máxima de 755cv por motor, ou seja, mais de 3.000cv totais.

De acordo com a BYD, o conjunto dá ao veículo uma relação de peso-potência de 1.217cv por tonelada.

Yangwang U9 Track Edition, carro elétrico mais rápido do mundo
Yangwang U9 Track Edition, carro elétrico mais rápido do mundo | Foto: Divulgação | BYD

Vetorização de torque independente

Outro ponto diferencial é o sistema de vetorização de torque independente, que monitora continuamente a superfície da pista e ajuda o torque de cada roda em uma frequência ultra elevada, passando de 100 interações por segundo.

Mesmo em altas velocidades, o sistema garante o controle total do carro, evitando deslizes ou perda de tração.

Visual

Na parte visual, o Track Edition possui o mesmo design da versão padrão, com o adicional de um difusor dianteiro em fibra de carbono. Além de dispensar a asa traseira em formato de asa de cisne.

