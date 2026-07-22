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TRIBUTO AUTOBIANCHI

Entenda por que a Fiat lançou o Pandina para proteger a marca

Marca relança nome clássico para impedir perda de direitos de propriedade intelectual da Stellantis

Jair Mendonça Jr
Por
Pandina Tributo Autobianchi
Pandina Tributo Autobianchi - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat programou o lançamento da versão Tributo Autobianchi para o modelo Pandina. O objetivo principal consiste na proteção jurídica da marca Autobianchi contra perda de direitos de propriedade intelectual na Itália.

O quê a legislação prevê

A legislação italiana prevê intervenção estatal sobre marcas comerciais inativas pelo período mínimo de cinco anos. O governo da Itália avaliou o repasse de marcas da Stellantis para fabricantes chineses com foco em produção local.

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A Stellantis utilizou a linha de montagem do Pandina para comercializar veículos com a nomenclatura Autobianchi. A estratégia reinicia o prazo legal de uso comercial.

Dados técnico do Pandinha

O veículo mantém a plataforma mecânica atual, com motor de três cilindros, sistema híbrido leve e câmbio manual de seis marchas. As modificações concentram elementos visuais externos e acabamento interno com referências à marca Autobianchi.

Quando será comercializado e se vem para o Brasil

O início das vendas ocorre no mercado europeu no segundo semestre. A montadora não confirmou a comercialização do modelo no mercado brasileiro.

A estratégia de lançamento restringe-se ao continente europeu, visto que a versão especial atende a exigências legais específicas da legislação da Itália sobre direitos de propriedade intelectual.

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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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SISTEMA HÍBRIDO

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CONFIGURAÇÃO EXCLUSIVA

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