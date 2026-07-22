Ferrari Luce: primeira unidade do modelo 100% elétrico vai a leilão

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A primeira unidade de produção da Ferrari Luce, o primeiro veículo 100% elétrico da marca, será leiloada pela RM Sotheby's na Califórnia em 15 de agosto de 2026. O exemplar, denominado "Chassis 0", terá o valor integral da venda revertido para uma fundação voltada a projetos de educação.

Ferrari Luce - Foto: Divulgação / RM Sotheby's

O modelo de entrada da linha elétrica possui preço base de US$ 650 mil, equivalente a R$ 3,3 milhões em conversão direta. A casa de leilões não divulgou estimativa oficial de arremate, mas a expectativa do mercado é de que o valor ultrapasse o preço de tabela devido à exclusividade da configuração.

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Configuração exclusiva e especificações

Ferrari Luce - Foto: Divulgação / RM Sotheby's

O veículo traz o programa de personalização Ferrari Tailor Made em conjunto com o Ferrari Design Studio. A carroceria apresenta pintura Madreperla Semi-Gloss, pigmento que alterna entre os tons verde e violeta conforme a incidência de luz. As rodas e as pinças de freio possuem acabamento branco sob medida, acompanhadas de logotipo com fundo preto na porta.

No interior, o modelo utiliza couro suíço Le Mans na cor Perla e acabamentos em Grigio Corvara nos elementos secundários. Uma placa interna identifica o veículo como o primeiro chassi produzido da linha Luce.

O conjunto mecânico é composto por quatro motores elétricos que geram 1.050 cv de potência total. O esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 310 km/h.

Contexto de mercado e recepção

Ferrari Luce - Foto: Divulgação / RM Sotheby's

O lançamento do primeiro modelo elétrico da fabricante em junho provocou reações no mercado financeiro e na estrutura corporativa. As ações da companhia registraram queda de 8% no dia do anúncio. Nas semanas seguintes, Enrico Galliera deixou o cargo de diretor de marketing e comercial da montadora.

A empresa negou que a aquisição do veículo fosse requisito obrigatório para clientes interessados em comprar futuros automóveis de série limitada. A gestão informou que divulgará números oficiais de pedidos ao final de julho, durante a apresentação dos resultados do segundo trimestre.