Fabricante do Iphone estuda produção de carros elétricos no Brasil

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A empresa “Foxconn”, responsável pela fabricação dos celulares Iphone, da Apple, que também produz os carros da marca Foxtron, demonstrou interesse em entrar no mercado automobilístico elétrico do Brasil.

A intenção da empresa seria buscar uma empresa parceira que já estivesse instalada no mercado brasilerio, para assim a coligação ser firmada.

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O porta-voz do responsável pela Foxconn, James Wu, disse à Agência AutoData que o modelo de negócio é de CDMS: Contrato, Design, Manufatura e Serviços.

Assim, um parceiro brasileiro seria responsável por gerenciar os processos de engenharia, industrialização e fabricação dos carros no Brasil.



“Significa que não fazemos a nossa própria marca. Assim, todos os clientes e marcas podem ser nossos clientes. Então a resposta é sim: se tivermos clientes no Brasil estamos abertos a isto”.

Processo de expansão

A Foxconn atualmente está em um processo de expansão de suas operações para fora de Tawan, ao mesmo tempo que avança a produção de veículos elétricos no país.

Alguns países, como Austrália e Nova Zelândia, já estão na mira da companhia para iniciar os embarques dos veículos elétricos.

Enquanto isso, a empresa avalia possíveis parceiros em outras regiões, como o Brasil.

Carro Foxtonn | Foto: Divulgação

O executivo ainda destacou o forte conhecimento da Foxconn no ramo da eletrificação, deixando a expertise da empresa à disposição de qualquer fabricante de veículos que precise.

Ele ainda lembrou que a empresa já tem operações no Brasil, com uma fábrica dedicada à produção de componentes eletrônicos em São Paulo. “Definitivamente, com o tempo, estaremos procurando parcerias no Brasil. Acho que tudo é possível”.

Conheça os carros da Foxconn

O modelo mais recente adicionado à frota da Foxconn é o Model C, que será o será o substituto do primeiro carro elétrico produzido pela empresa, o Luxgen n7, futuramente aposentado.

O modelo ainda não tem preço definido para o mercado local.

Além Model C, a marca começou a vender, no final do último ano o Model B, também conhecido como Bria, com mais de mil encomendas fechadas.

Esse modelo é um SUV com pegada urbana e esportiva que conta com quadro de instrumentos digital, central multimídia com tela horizontal sensível ao toque, alguns botões físicos posicionados logo abaixo e volante multifuncional.

Carro Foxtonn | Foto: Divulgação

O Model B ainda apresenta o acabamento interno em couro sintético preto, que reveste os bancos, painel e lateral da porte.

Os preços do Model B vão de R$ 143 mil a R$ 182.500, na conversão direta do dólar para o real. A autonomia do SUV é de 516 km, também no ciclo NEDC.