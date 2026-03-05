Feirão de seminovos em Salvador oferece veículos a partir de R$ 29.500

Siga o A TARDE no Google

NESTE FINAL DE SEMANA

Evento ocorre no estacionamento do supermercado Assaí - Foto: Divulgação Assoveba

Salvador recebe, entre os dias 6 e 8 de março, a 30ª edição do feirão duelo dos seminovos. O evento ocorre no estacionamento do supermercado Assaí, na avenida paralela, com a participação de 42 lojas.

A oferta reúne mais de 1.500 unidades, incluindo carros, motos e utilitários, com preços entre R$ 29.500 e R$ 200 mil.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Condições de financiamento

As operações financeiras disponibilizadas para o evento contam com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês.

Os planos de pagamento permitem o parcelamento em até 60 meses, com modalidades que incluem a possibilidade de zero de entrada, sujeitas à análise de crédito individualizada.

Uma equipe do banco bv estará de plantão no local para realizar aprovações imediatas.

Novidades e benefícios

Além dos seminovos, esta edição conta com uma loja de motos novas e outra de motos elétricas.

De acordo com a Associação Aficial de Revendedores de Veículos do Estado da Aahia (Assoveba), os clientes que adquirirem um veículo durante os três dias de evento receberão um voucher para compras no Assaí, com valores entre R$ 300 e R$ 1.200.

Informações gerais

O evento funciona na sexta-feira, 6, sábado, 7, e domingo, 8. O acesso é gratuito e ocorre no estacionamento do Assaí Paralela.