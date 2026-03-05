Menu
HOME > AUTOS
NESTE FINAL DE SEMANA

Feirão de seminovos em Salvador oferece veículos a partir de R$ 29.500

Feirão na avenida Paralela oferta 1.500 veículos com taxas a partir de 0,99%

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/03/2026 - 15:04 h | Atualizada em 05/03/2026 - 15:22

Evento ocorre no estacionamento do supermercado Assaí
Evento ocorre no estacionamento do supermercado Assaí

Salvador recebe, entre os dias 6 e 8 de março, a 30ª edição do feirão duelo dos seminovos. O evento ocorre no estacionamento do supermercado Assaí, na avenida paralela, com a participação de 42 lojas.

BYD afasta rumores sobre saída do Brasil e reafirma operação nacional
Tiggo 5X 2027: Caoa Chery encerra condições e surpreende os clientes
Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari

A oferta reúne mais de 1.500 unidades, incluindo carros, motos e utilitários, com preços entre R$ 29.500 e R$ 200 mil.

Condições de financiamento

As operações financeiras disponibilizadas para o evento contam com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês.

Os planos de pagamento permitem o parcelamento em até 60 meses, com modalidades que incluem a possibilidade de zero de entrada, sujeitas à análise de crédito individualizada.

Uma equipe do banco bv estará de plantão no local para realizar aprovações imediatas.

Novidades e benefícios

Além dos seminovos, esta edição conta com uma loja de motos novas e outra de motos elétricas.

De acordo com a Associação Aficial de Revendedores de Veículos do Estado da Aahia (Assoveba), os clientes que adquirirem um veículo durante os três dias de evento receberão um voucher para compras no Assaí, com valores entre R$ 300 e R$ 1.200.

Informações gerais

O evento funciona na sexta-feira, 6, sábado, 7, e domingo, 8. O acesso é gratuito e ocorre no estacionamento do Assaí Paralela.

Quando acontece o Feirão Duelo dos Seminovos em Salvador?

O Feirão Duelo dos Seminovos ocorre entre os dias 6 e 8 de março, no estacionamento do supermercado Assaí, na Avenida Paralela.

Quais veículos estarão disponíveis no feirão?

O evento terá mais de 1.500 unidades, incluindo carros, motos e utilitários, com preços variando de R$ 29.500 a R$ 200 mil.

Quais são as condições de financiamento disponíveis?

As taxas de juros no feirão começam em 0,99% ao mês, com opções de parcelamento em até 60 meses e possibilidade de zero de entrada, sujeitas a análise de crédito.

Haverá alguma oferta especial para quem comprar um veículo?

Sim! Os compradores receberão um voucher para compras no Assaí, com valores variando entre R$ 300 e R$ 1.200, dependendo do veículo adquirido.

Como funciona o acesso ao evento?

O acesso ao Feirão é gratuito e está aberto aos visitantes das 6 a 8 de março, no estacionamento do Assaí na Paralela.

