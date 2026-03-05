Tiggo 5X 2027: Caoa Chery encerra condições e surpreende os clientes

Modelo 2027 apresenta uma identidade visual renovada - Foto: Divulgação CAOA

O lançamento da linha 2027 do CAOA Chery Tiggo 5X registrou um desempenho histórico no mercado automotivo brasileiro. Em apenas cinco dias de campanha, entre 24 e 28 de fevereiro, a montadora comercializou mais de 12 mil unidades, superando em 140% a meta inicial de 5 mil veículos. O volume de vendas gerou um faturamento superior a R$ 1,5 bilhão.

Fim das condições exclusivas

Diante da alta demanda, a fabricante encerrou as condições especiais e exclusivas de lançamento e aplicou um reajuste imediato na tabela. A versão de entrada, Sport, teve o preço alterado de R$ 119.990 para R$ 124.990.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já a configuração Pro, que conta com o pacote de assistência à condução Max Drive 2.0, passou de R$ 134.990 para R$ 141.990.

Atualizações e diferenciais

O modelo 2027 apresenta uma identidade visual renovada, com grade dianteira em padrão diamante e faróis full led. No interior, o destaque é o conjunto tecnológico com duas telas integradas de 10,25 polegadas e carregador por indução de 50W.

Outro ponto que impulsionou o interesse dos consumidores foi a ampliação da garantia de fábrica para sete anos, além de uma nova calibração no motor 1.5 turbo, que resultou em uma leve melhoria na eficiência energética, atingindo a média de 11,7 km/l em rodovias com gasolina.

Impacto no mercado

O movimento da CAOA Chery é visto por especialistas como uma estratégia de impacto para consolidar o modelo perante concorrentes diretos, como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta. Apesar do aumento nos valores, o SUV mantém um pacote de equipamentos robusto para a categoria, o que explica a manutenção do interesse do público mesmo após o reajuste.